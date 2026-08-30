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Juan Fernando Quintero descrestó al FPC con mágica asistencia: Medellín celebró ante Llaneros

La magia de Quintero llena de alegría al FPC. Los hinchas del Medellín, en el Atanasio Girardot, quedaron descrestados con lo hecho por JuanFer.

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Redacción Deportes
30 de agosto de 2026 a las 8:19 p. m.
La mágica asistencia de Juan Fernando Quintero en la victoria del Medellín sobre Llaneros.
La mágica asistencia de Juan Fernando Quintero en la victoria del Medellín sobre Llaneros. Foto: Izq: Transmisión oficial Win Sports / Der: Colprensa - David Jaramillo

Juan Fernando Quintero ya hace de las suyas en el fútbol profesional colombiano. Este domingo, 30 de agosto, el volante de 33 años dejó una asistencia de lujo a John Montaño, para colocar el 2-0 parcial del Deportivo Independiente Medellín ante Llaneros.

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Fue sobre los 21′ del primer tiempo. JuanFer vio a Montaño picar al espacio y le dejó una asistencia desde más atrás de mitad de cancha. Todo el estadio Atanasio Girardot de Medellín gritó a rabiar el tanto poderoso.

Después, la definición de John Montaño también acabó siendo más que aplaudida. El atacante del Independiente Medellín le picó el balón al portero de Llaneros, Roameth Romaña, dejando una de las definiciones más destacadas en lo que va de la fecha 8.

Al final, Medellín le acabó ganando por 2-1 a Llaneros, y fue un respirar para el poderoso. Venía de perder ante Cúcuta en casa (1-0) pero el equipo antioqueño se consolida en los ocho con 12 puntos de 15 posibles.

La asistencia de Juan Fernando Quintero llegó hasta Argentina

Cabe recordar que antes de que Juan Fernando Quintero llegara al Medellín, en este 2026, el volante de la Selección Colombia jugaba para River Plate de Argentina. Allí es leyenda, pero en su última y más reciente etapa salió tras no ser tenido en cuenta por quien era su entrenador allí, Eduardo Coudet.

Hoy, Coudet no dirige más a River Plate tras una serie de malos resultados y la eliminación ante Santa Fe en octavos de Copa Sudamericana. Por tanto, en Argentina reaccionaron a la mágica asistencia de Quintero, este domingo, ante Llaneros.

Por ejemplo, Pablo Giralt, reconocido periodista deportivo, escribió en su cuenta de X: “La asistencia de Juanfer Quintero para el golazo de Montaño. Uno mejor que el otro”.

Otro fue el reconocido medio Olé, que tituló: “Las asistencias de Fabra y Juanfer Quintero en el DIM”, y complementó: “Juanfer le dio un pase largo brillante a Montaño, en el 2 a 0. Tan bueno fue lo de JFQ que la transmisión oficial lo calificó como figura del partido”.