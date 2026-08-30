Juan Fernando Quintero descrestó al FPC con mágica asistencia: Medellín celebró ante Llaneros

Juan Fernando Quintero ya hace de las suyas en el fútbol profesional colombiano. Este domingo, 30 de agosto, el volante de 33 años dejó una asistencia de lujo a John Montaño, para colocar el 2-0 parcial del Deportivo Independiente Medellín ante Llaneros.

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Fue sobre los 21′ del primer tiempo. JuanFer vio a Montaño picar al espacio y le dejó una asistencia desde más atrás de mitad de cancha. Todo el estadio Atanasio Girardot de Medellín gritó a rabiar el tanto poderoso.

Después, la definición de John Montaño también acabó siendo más que aplaudida. El atacante del Independiente Medellín le picó el balón al portero de Llaneros, Roameth Romaña, dejando una de las definiciones más destacadas en lo que va de la fecha 8.

🔵🔴⚽¡Golazo ‘Poderoso’! Espectacular asistencia de Juan Fernando Quintero y mejor definición de John Montano para marca el 2-0 de Medellín sobre Llaneros.



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Al final, Medellín le acabó ganando por 2-1 a Llaneros, y fue un respirar para el poderoso. Venía de perder ante Cúcuta en casa (1-0) pero el equipo antioqueño se consolida en los ocho con 12 puntos de 15 posibles.

La asistencia de Juan Fernando Quintero llegó hasta Argentina

Cabe recordar que antes de que Juan Fernando Quintero llegara al Medellín, en este 2026, el volante de la Selección Colombia jugaba para River Plate de Argentina. Allí es leyenda, pero en su última y más reciente etapa salió tras no ser tenido en cuenta por quien era su entrenador allí, Eduardo Coudet.

Hoy, Coudet no dirige más a River Plate tras una serie de malos resultados y la eliminación ante Santa Fe en octavos de Copa Sudamericana. Por tanto, en Argentina reaccionaron a la mágica asistencia de Quintero, este domingo, ante Llaneros.

Por ejemplo, Pablo Giralt, reconocido periodista deportivo, escribió en su cuenta de X: “La asistencia de Juanfer Quintero para el golazo de Montaño. Uno mejor que el otro”.

La asistencia de Juanfer Quintero para el golazo de Montaño. Uno mejor que el otro. pic.twitter.com/POJTCFh53f — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 31, 2026

Otro fue el reconocido medio Olé, que tituló: “Las asistencias de Fabra y Juanfer Quintero en el DIM”, y complementó: “Juanfer le dio un pase largo brillante a Montaño, en el 2 a 0. Tan bueno fue lo de JFQ que la transmisión oficial lo calificó como figura del partido”.