Gremio de taxistas lanza propuesta para reformar la licencia de conducción: así buscan transformar el trámite en Colombia

La licencia de conducción es el documento que todo conductor necesita para poder transitar por las calles del país, además de ser el certificado que permite a las autoridades verificar que el ciudadano pasó por un proceso de formación para manejar, ya sea un coche o una motocicleta.

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No obstante, esta tiene una fecha de vencimiento, por lo que cada ciudadano que porta la licencia tendrá que en algún momento dirigirse a un punto para renovarla.

Hoy en día, las condiciones varían acorde a la edad del conductor, además del tipo de servicio al que se encuentra autorizado.

Refiriéndose al caso de los vehículos particulares, las licencias tienen una vigencia de 10 años para las personas menores de 60 años, cinco años para aquellos que están entre los 60 y 80 años y, finalmente, un año para los conductores que son mayores de 80 años.

Las licencias para vehículos particulares tienen diferentes periodos de vigencia según la edad del conductor, mientras que para servicio público los plazos son menores. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Por otra parte, los ciudadanos que conducen un vehículo de servicio público: esta renovación se tiene que llevar a cabo cada tres años en caso de ser menor de 60 años. En caso de superar esa edad, la vigencia es de un año.

El objetivo de renovar la licencia de conducción es para poder garantizar que las aptitudes físicas, mentales y de coordinación motriz del conductor continúan estando en óptimas condiciones, permitiéndole transitar por las vías del país de manera segura.

Si bien esta medida ha permanecido para rectificar las habilidades de los ciudadanos, una próxima propuesta que se quiere compartir con el Congreso de la República busca cambiar el panorama.

La propuesta del gremio de taxistas

Por medio de un video, el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi en Colombia (ASOPROCTAX), Hugo Ospina, realizó una iniciativa en materia de las licencias de conducción.

En palabras del líder del gremio, la propuesta es permitir que la licencia de conducción sea vitalicia, es decir, que el documento no tenga una fecha de caducidad ni quiera ser renovado tras un tiempo determinado.

“Nuestra propuesta, para todos los conductores del país, no solamente para los compañeros taxistas, sino para usted y todos los conductores, es que la licencia de conducción debe ser vitalicia”, afirmó.

El gremio de taxistas propone que los exámenes de aptitud física y mental se realicen cada tres años directamente en las EPS. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

La iniciativa contempla que, si bien la licencia de conducción no tendría fecha de vencimiento, los conductores igualmente tendrían que llevar a cabo el examen de aptitud física y mental, el cual proponen que se efectúe cada tres años.

El presidente de ASOPROCTAX indica que este chequeo no se lleve a cabo en los sitios donde se hacen las evaluaciones, sino que se realice en las EPS donde están registrados los ciudadanos. De esta forma, serían las entidades sanitarias las encargadas de reportar la información al sistema correspondiente.

“Cada tres años vamos a ir a hacer los exámenes de aptitud física y mental y no vamos a ir a esos centros de reconocimiento de conductores, vamos a ir a nuestra EPS, porque para eso yo pago la EPS y la EPS se encargará de subir al RUNT la información de su examen”, concluyó.