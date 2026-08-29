El abogado y representante a la Cámara de Bogotá, Daniel Briceño, compartió su punto de vista ante el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella, de imponer varias propuestas para beneficiar a los conductores del país.

Así se mueven en el Senado los proyectos que responden a la propuesta de De La Espriella de frenar negocios de fotomultas

Presidente Abelardo De La Espriella propone reducir multas a conductores hasta un 50% y modificar la revisión técnico-mecánica

Durante este sábado, 29 de agosto de 2026, el mandatario compartió en su cuenta de X aquellas iniciativas que está planeando el Gobierno nacional para poder frenar casos de abusos y sobrecostos a los conductores del país.

Entre los puntos que planteó De La Espriella, informó acerca del planteamiento de una reducción de hasta un 50 % del valor actual de las multas de tránsito, así como de realizar una revisión integral del RUNT y el Simit para identificar duplicidades.

Otros puntos que planteó el mandatario fueron el de terminar con el requisito de la llamada “casa cárcel”, que es usado para poder habilitar los Centros Integrales de Atención, además de revisar el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica.

“Para mí, primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo. También estableceré parámetros claros para la calibración de los equipos, para evitar que los colombianos terminen pagando multas producto de mediciones defectuosas”, comentó De La Espriella.

Fue tras este anuncio por parte del presidente que el representante a la Cámara, Daniel Briceño, emitió su punto de vista en redes sociales, apoyando la decisión de De La Espriella en búsqueda de beneficiar la vida de los conductores del país.

En su cuenta de X, Briceño le comentó al presidente que puede contar con él para tratar los temas que brindan dificultades a las personas que transitan por vehículos, entre ellas las cámaras de fotomultas y demás servicios y trámites de tránsito.

“Cuente conmigo, presidente Abelardo, para combatir el negocio de las fotomultas, el de los patios y las grúas, el del RUNT y otros que se han venido inventando en Colombia a costa de los millones de conductores”, comentó Briceño.

El objetivo de Daniel Briceño

El representante a la Cámara ha sido uno de los funcionarios que más ha estado atento a los temas tratados en materia de movilidad y seguridad vial en el país, promoviendo ideas para mejorar la vida de los conductores de Colombia.

Representante Daniel Briceño propone suspender las nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá, ¿qué busca con su iniciativa?

Uno de los casos más recientes ha sido el pronunciamiento por parte de Briceño hacia la instalación de nuevas cámaras de fotomultas en la ciudad de Bogotá, las cuales, de acuerdo con el distrito, buscan reducir los casos de siniestros viales.

En los ojos del representante, estos dispositivos de tránsito no ayudan a salvar vidas de los ciudadanos, sino que se enfocan más en recaudar fondos por medio de estas sanciones automáticas, añadiendo que desde 2024 hasta abril de 2026 se recaudaron más de $552.000 millones.

Son por estos hechos que Briceño compartió en sus redes una propuesta dirigida al presidente Abelardo De La Espriella y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para suspender las nuevas cámaras de fotomultas que están previstas a funcionar durante el mes de septiembre.

“En Bogotá estamos cansados de la persecución; estamos cansados de que, a través de un discurso de cuidado de la vida, lo que hayan montado realmente sea un mecanismo efectivo de recaudo de plata para alimentar burocráticamente a esa Secretaría”, comentó.