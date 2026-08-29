Tres jugadores colombianos firman en la Premier League y hacen historia: mercado desatado con figuras de selección

La Selección Colombia observa y analiza cómo sus nuevas promesas se ubican en el fútbol de Europa y firman importantes contratos con equipos grandes del mundo. Pensando en el proceso hacia el Mundial 2030, estos futbolistas priorizan sus acuerdos contractuales con tres colosos de la Premier League para que se den a conocer.

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Sin duda, es también una gran muestra de que los sueños se hacen realidad y que el talento con disciplina son la mezcla perfecta. Todo comenzó con Cristian Orozco, quien cumplió los requisitos del Manchester United y ahora es la nueva promesa de los Diablos Rojos.

Su nombre ya había sido mencionado desde finales de 2025 y era cuestión de tiempo para que definitivamente los scouts lo acercaran a los directores deportivos. El pasado 6 de agosto, Orozco fue presentado en las cuentas oficiales del Manchester United.

Cristian Orozco en el Manchester United

Tras un buen desempeño con la Selección Colombia Sub 17, Cristian Orozco va a Inglaterra con una maleta repleta de sueños, para sellar definitivamente su talento en un gigante del mundo. Sin duda, que se coloca en la órbita del técnico Néstor Lorenzo y podría tener opciones en el proceso rumbo al 2030.

Cristian Orozco firma con Manchester United Foto: Manchester United

Cabe recordar que Cristian Orozco es categoría 2008 y nació en Valledupar (Cesar). Su perfil es diestro y tiene 1,78 metros de altura. Su posicionamiento en cancha perfecciona la estrategia por el interior, además de su buen juego en el primer toque. Es un mediocampista que, aunque es de Fortaleza CEIF, no ha debutado en la primera división de Colombia.

Cristian Orozco con el Manchester United Foto: Manchester United

Además, registra participación con la Selección Colombia, más exactamente con la categoría Sub 17. Orozco fue convocado al Mundial de la categoría y participó en los cuatro partidos de la Tricolor antes de caer ante Francia en los dieciseisavos de final.

Samuel Martínez firmó con el Liverpool

Otro que se une a la élite del fútbol mundial es Samuel Martínez. Luis Díaz dejó extraordinarias sensaciones en el Liverpool, lo que le abrió la puerta a este canterano de Atlético Nacional para escribir una nueva historia. Con apenas 17 años de edad, ya fue anunciado en Anfield.

Samuel Martínez, nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra Foto: @LFCAcademyX

En su página web oficial, el elenco inglés dio la bienvenida a una de las joyas del futuro para la Tricolor. “El Liverpool llega a un acuerdo para fichar a Samuel Martínez”, informaron los de Anfield Road.

Su talento le permitió dar muy rápidamente el salto al Viejo Continente. Sin haber debutado en Atlético Nacional, tuvo la chance de salir del país para irse a defender los colores de uno de los clubes más importantes del mundo.

Samuel Martínez, de la Selección Colombia Sub-17 Foto: Getty Images

Su transferencia se dio por un valor de 750.000 libras esterlinas (aproximadamente un millón de euros) y tendrá un contrato inicial por los próximos cinco años, hasta el año 2031.

Matías Orozco al Brighton

En las últimas horas, también se confirmó el fichaje de Matías Orozco, de 18 años de edad, que se convierte en nuevo jugador del Brighton, uno de los clubes más llamativos en las últimas temporadas en la Premier League, que vuelve a creer en el talento colombiano.

Matías Orozco en Deportivo Cali Foto: Deportivo Cali

Orozco se une a la lista que integran José Heriberto Izquierdo, Steven Alzate y David González. Será el cuarto colombiano en este club, donde también han pasado las jugadoras Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas.

Este club está lejos de algún tipo de descenso, pues siempre compite por estar en la zona alta de la tabla y ahora espera intentar la pelea por el título esta temporada.

Fuentes cercanas al jugador comentan que la operación con el Brighton se cierra tras un pago de 4.8 millones de euros, más bonos, por el 85% del pase, dejando un 15% al Deportivo Cali.

El volante no pierde más tiempo y adelanta la logística del viaje a Europa junto a su agente, Leonardo Daza. Espera tener el proceso de visado arreglado lo más pronto posible, para realizar exámenes médicos y firma de contrato.

Estas firmas impulsan sus carreras y son elementos claves para el proceso de la Selección Colombia pensando en el Mundial 2030.