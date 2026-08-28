Luis Díaz brilla con gol en victoria del Bayern Múnich en la primera fecha de la Bundesliga

Bayern Múnich comienza un nuevo viaje en Alemania en el que parece que navegará en solitario, tal como sucedió en el curso pasado, cuando ganó el título de forma anticipada y siendo absolutamente superior a sus rivales en la Bundesliga.

En partido correspondiente a la primera fecha de la temporada 2026/2027, el gigante bávaro se impuso al Stuttgart con cinco goles, dejando en evidencia su favoritismo al título de la Bundesliga.

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En el Allianz Arena, Bayern Múnich goleó 5-1 al Stuttgart, en un partido que tuvo al volante colombiano Luis Díaz como titular. Lucho alcanzó a marcar el quinto gol en el recital, sobre el descuento antes del pitazo final. De esta manera, el gigante alemán comienza de forma brillante en una de las ligas más importantes del mundo.

Un gol del central francés Dayot Upamecano, de cabeza, tras un saque de esquina en el minuto 21, puso en ventaja al Bayern. El Stuttgart igualó en el 52’, gracias a Josha Vagnoman, pero el gigante bávaro no tardó en responder y marcó dos goles para asegurar el triunfo, con un tanto de Michael Olise (55’) y un autogol de Josha Vagnoman (58’).

Luego, Aleksandar Pavlović (82’) y Luis Díaz (90+2’) ampliaron el marcador y concretaron el 5-1 para sumar los primeros tres puntos en la Bundesliga. Esta goleada marca de entrada el tono de un equipo que conquistó 13 de las últimas 14 Bundesliga. Solo se le escapó en la campaña 2023-2024, cuando el Bayer Leverkusen se la arrebató con Xabi Alonso como técnico.

¡¡FALTABA EL TUYO LUCHO!! ¡¡LA TERCERA FUE LA VENCIDA!! Luis Díaz cruzó la pelota, le ganó el mano a mano a Bredlow y marcó el 5-1 del Bayern Munich sobre el final del partido vs. Stuttgart.



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Por el momento, el arranque de curso ha sido perfecto, ya que el pasado fin de semana los muniqueses ganaron 2-1 en el campo del Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania.

Stuttgart, muy inferior al Bayern de Luis Díaz

El Stuttgart dio el primer susto del partido, con un tiro de Tiago Tomás al palo en el 12′, pero fue únicamente un espejismo antes de que el Bayern pusiera en funcionamiento la aplanadora.

Tom Bischof celebra con Lucho el quinto gol del Bayern. Foto: Getty Images

Michael Olise avisó en el 17’, al estrellar un tiro libre en el palo, como preámbulo al gol de Upamecano en el 20’ y al asedio del Bayern antes del descanso, frenado en esa primera parte por los reflejos del arquero Fabian Bredlow.

Josha Vagnoman sorprendió al equilibrar el marcador en el 51’, pero Olise marcó con un remate en el área en el 54’, tras un pase de Joshua Kimmich, quien había cobrado el tiro de esquina en el primer tanto de su equipo.

Luis Díaz celebra el quinto gol del Bayern. Foto: Getty Images

El que era héroe, ahora fue villano. Vagnoman anotó en contra en el 56′ y el Bayern puso ya distancias en el marcador para sofocar rápidamente el incendio. Los dos últimos goles de los bávaros, los de Pavlović (82′) y Lucho (90+2′), fueron con disparos en el área con el mismo asistente, el marroquí Ismael Saibari, una de las nuevas caras del equipo.