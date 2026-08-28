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Insólito desperdicio de Luis Díaz en el debut de Bundesliga con Bayern: frente al arco lo falló

No fue la solución esperada a un mano a mano que pudo acabar en su primer gol oficial del año. En la pretemporada voló con tres anotaciones en cuatro amistosos.

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Redacción Deportes
28 de agosto de 2026 a las 2:50 p. m.
Luis Díaz tuvo su primer fallo en la temporada con Bayern Múnich.
Luis Díaz tuvo su primer fallo en la temporada con Bayern Múnich. Foto: Captura a video de ESPN

No fue el primer tiempo esperado por Luis Díaz en su estreno de la Bundesliga 2026/2027 con Bayern Múnich.

Por decisión de Vincent Kompany, el guajiro fue titular vs. Stuttgart junto a sus compañeros habituales, Michael Olise y Harry Kane. El colombiano tuvo la chance manifiesta de marcar, pero acabó definiendo mal ante el portero rival.

El inglés Kane le hizo un pase preciso al cafetero que lo dejó mano a mano con el portero. Por varios metros Lucho condujo, llevó el balón y en el momento clave de la definición la acabó lanzando a la mano derecha de Fabian Bredlow.

Su reacción a la acción fue de desazón. Con sus manos, no entendía cómo la chance que tuvo no acabó en su primer gol oficial en su segundo año junto a los de Múnich.

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Liviano primer tiempo de Díaz

Dicha acción que falló Díaz resumió lo que fue su primer tiempo: uno muy discreto en el que apenas pudo ser calificado con una puntuación de 6.5.

Entre los once alineados, el desempeño del atacante de Selección Colombia fue el de menor valor. Los demás participantes de campo estuvieron por encima de las 7.0 unidades y los de ataque como Kane y Olise, de unos .5 en promedio.

Luis Díaz en la fecha 1 de Bundesliga enfrentándose con Bayern Múnich a Stuttgart
Luis Díaz en la fecha 1 de Bundesliga, enfrentándose con Bayern Múnich a Stuttgart, Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La parte inicial, Luis Díaz la acabó con apenas 33 toques de balón y el 79 % de los pases completados. En el último tercio realizó apenas un pase, dos remates, de los cuales tan solo uno fue al pórtico contrario.

En la segunda mitad se esperaba una subida del nivel mostrado por el colombiano con respecto a lo que fue el primer tiempo en la fecha 1 de la Bundesliga. Durante la pretemporada, el atacante de la Tricolor fue el de mejor desempeño en los amistosos del Bayern.

Voló en la pretemporada

Después de algunos días de vacaciones luego de disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, el extremo cafetero se unió a la disciplina de Bayer Múnich en una gira que hicieron por Asia.

El atacante disputó cuatro partidos de preparación y marcó tres goles, convirtiéndose en uno de los protagonistas del cierre de la pretemporada. Su primera anotación llegó frente a Aston Villa, en la victoria 2-1 del conjunto bávaro en Hong Kong.

Munich, Germany - August 15: Luis Díaz of FC Bayern München looks on during the Telekom Cup match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 15, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Luis Díaz apunta a seguir en la titular del Bayern Múnich en esta nueva temporada. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Posteriormente, Díaz volvió a aparecer en el marcador ante RB Leipzig. Fue titular y abrió el camino para el triunfo 3-1 en la Telekom Cup, con un potente remate en el minuto 13.

Finalmente, marcó ante Heidenheim en el último amistoso, cerrando una preparación positiva antes del comienzo oficial.

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En el mercado su nombre estuvo presente por un supuesto interés millonario desde Al-Hilal de Arabia Saudita. Si bien la oferta para doblar su salario actual era tentadora, la dirigencia del cuadro germano se puso firme para oponerse.

Al final, nada terminó por prosperar y Díaz cumplirá con su vínculo por una temporada más en donde ya fue campeón de Supercopa, aspira a repetir en VBundesliga y Copa, así como añora la Champions League.