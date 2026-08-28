Cada día se posiciona mejor Harold Tejada en la Vuelta a España 2026. Después de unos cuantos días de montaña, este viernes acaba la semana ubicado como noveno en la clasificación general, a más de siete minutos del líder sólido: Tadej Pogačar.

Si bien las diferencias son amplias, el del XDS Astana Team cada vez se ve más sólido en busca de conseguir en la segunda o tercera semana una victoria de etapa.

Vuelta a España 2026 — Tabla general

Richard Carapaz, de Ecuador, no se ha encontrado aún con su mejor forma y perdió en el recorrido de este viernes tres casillas con respecto al día anterior.

Tejada, si bien está lejos de Pogi, ve con esperanza lo que será un fin de semana donde podrá atacar para seguir escalando puestos que le permitan meterse en una mejor ubicación entre los 10 primeros de La Vuelta.

Otro escarabajo nacional que mejora con el paso de los días es Juan Felipe Rodríguez. El corredor del EF Education First (EF) ascendió cinco cajones más, siendo ahora 21, a más de 17 minutos del dueño de la camiseta roja.

Vuelta a España 2026 — Etapa 07

Sosa y Rodríguez, top 10 del día siete

La séptima etapa de la Vuelta a España 2026 dejó una de las mejores actuaciones colombianas de la carrera, con Juan Felipe Rodríguez e Iván Ramiro Sosa dentro del top 10 de una jornada marcada por la montaña y el ascenso final a Aramón Valdelinares.

Rodríguez fue el mejor de los dos corredores nacionales al terminar en la quinta posición, confirmando su capacidad para competir en una llegada exigente y mantenerse junto a varios de los principales protagonistas de la carrera. El colombiano tuvo una actuación sólida durante los kilómetros decisivos y logró ubicarse entre los corredores que disputaron las posiciones de privilegio.

💚 ¡Sexta posición de 𝐈𝐯𝐚́𝐧 𝐒𝐨𝐬𝐚 en Valdelinares! ❤️‍🔥 #LaVuelta26



🇨🇴 El escalador colombiano se mostró muy valiente en la ascensión final en busca del triunfo



💪🏻 ¡Bien peleado, parce! ¡Lo seguiremos intentando! pic.twitter.com/eWIL5l0teW — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) August 28, 2026

A su rueda apareció Iván Ramiro Sosa, quien completó una destacada jornada al cruzar la meta en el sexto lugar. El corredor del Kern Pharma también respondió de buena manera ante la exigencia del puerto final y consiguió uno de sus mejores resultados en esta edición de la ronda española.

Kern Pharma, equipo del que hace parte Sosa, le reconoció su labor al llegar a la meta y le dedicó una publicación.

Líderes de La Vuelta 2026

“¡Sexta posición de Iván Sosa en Valdelinares! #LaVuelta26. El escalador colombiano se mostró muy valiente en la ascensión final en busca del triunfo”, dijo sobre la actuación del nacido en Pasca.

“¡Bien peleado, parce! ¡Lo seguiremos intentando!”, fue la consigna en busca de un triunfo de etapa durante el próximo fin de semana.

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Vuelta a España 2026: etapas, tabla de posiciones, recorridos y colombianos en competencia

Fin de semana que promete

Un fin de semana exigente viene para el pelotón de la Vuelta a España 2026.

Este sábado la fracción tendrá algo de montaña con un ascenso de segunda en la parte final; sin embargo, nada se comparará a lo que pasará el domingo entre La Vila Joiosa/Villajoyosa con Alto de Aitana en Costa Blanca.

Allí será un trazado puro y duro de alta montaña que culminará con un ascenso de primera categoría donde habrá 6,6 km al 7,8 %.