Agmeth Escaf habló de Verónica Alcocer y aclaró cuál fue su relación en medio del gobierno Petro: “Le trae problemas a uno”

Agmeth Escaf, representante del Pacto Histórico, volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de participar en una entrevista con la periodista española Eva Rey para su formato Me vale. Durante la conversación, el político abordó diversos asuntos y sorprendió con algunas de sus respuestas.

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El también actor se refirió tanto a aspectos de su vida personal como a diferentes asuntos relacionados con su trayectoria profesional. La entrevista dejó varios momentos que despertaron curiosidad y generaron reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales.

Un tema consultado estuvo relacionado con Verónica Alcocer, exesposa de Gustavo Petro. Rey le preguntó directamente a Escaf sobre los rumores en torno al vínculo que mantiene con ella, lo cual no pasó desapercibido durante la conversación.

El actor mencionó que a él le habían formado chismes con todo el mundo, por lo que esto ya no era algo nuevo en su realidad. Además, fue interrogado por las declaraciones de Eva Ferrer y Ángela Benedetti, quienes indicaron que sí pasaban cosas entre ambos. “A mí me han acostado con Raimundo y todo el mundo”, dijo.

“¿Cómo es posible que dos personas digan que fueron colchón de otras dos…? ¿Cómo van a dar por cierto algo como eso, como si hubieran estado ahí?, lo cual no es cierto. Fíjate, eso es un debate personal que ellas tienen. Eva era la amiga de Verónica y Ángela creo que cero”, agregó.

Rey intentó buscarle el humor al asunto, señalando que esto igualmente no estaba mal porque Verónica ya estaba soltera. El integrante del Pacto Histórico afirmó que esto no era cierto y no se podía hablar así de la vida personal de ninguna mujer.

“Sí, cada quien puede hacer lo que le da la gana. Pero ese tema es cerrado, eso no es cierto, y ya esa cuestión no. Coger la dignidad de una mujer y pisotearla está mal. Llevan cuatro años hablando paja”, comentó.

En ese instante, contó que está en una relación, por lo que dichas versiones le podían causar problemas personales e íntimos dentro de su vínculo amoroso.

“Cómo lo ve mi señora, que es otra cosa, eso le trae problemas a uno en la casa… mi señora llevando del bate y pasando mal. Yo ya me casé nuevamente”, apuntó.