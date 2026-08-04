Ángela Benedetti destapa supuesto chantaje de Verónica Alcocer a Petro y revela episodio del presidente borracho: “Se iba ‘happy’”

Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a generar reacciones luego de referirse a la relación entre la primera dama, Verónica Alcocer, y el presidente Gustavo Petro durante su permanencia en la Casa de Nariño.

Se conoce cómo era la relación de Laura Sarabia y Verónica Alcocer: Ángela Benedetti expuso detalle de la cercanía con Petro

Durante una entrevista con la periodista Eva Rey para el formato Me vale, la abogada abordó diferentes situaciones relacionadas con el entorno cercano del mandatario y realizó afirmaciones sobre la manera en que, según su versión, Alcocer manejaba la cercanía de otras mujeres con Petro.

La declaración rápidamente llamó la atención en redes sociales, especialmente por la afirmación de que la primera dama habría procurado mantener alejadas a otras mujeres del entonces presidente. Sus palabras abrieron nuevamente la conversación sobre la dinámica personal que habría existido dentro del entorno presidencial.

No obstante, en el mismo formato, Ángela Benedetti soltó una afirmación relacionada con el supuesto poder que tenía Alcocer sobre Gustavo Petro. La exintegrante del gobierno mencionó que había diversas versiones que apuntaban a que ella buscaba formas de chantajearlo para cumplir ciertos objetivos que tenía.

“Verónica se impone, ella sabe muy bien cómo salirse con la suya”, dijo la hermana del ministro.

“Salirse con la suya es manejar a Petro”, dijo Eva Rey, a lo que su entrevistada agregó: “Claro, imponerse. Lo que ella quería, lo conseguía, hasta cierto punto... hasta que él se liberó de ella”.

Más adelante en la conversación, la exembajadora indicó que estaba completamente segura de que Alcocer “sí chantajeaba” a Petro, percibiendo que lo podía usar para sus intereses.

“Dicen, no me consta, que Verónica chantajeaba a Petro. Estoy segura de que lo utilizó para conseguir lo que quería”, comentó, agregando: “Es la única manera de entender el exceso de poder que tenía Verónica”.

En ese punto fue cuando la abogada puntualizó que varias figuras habían salido a dar declaraciones, refiriéndose al hecho de que el mandatario consumía alcohol. Como ejemplo, se refirió a palabras de Álvaro Leyva y Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo.

“Que cada quien saque sus propias conclusiones”, apuntó.

Seguido a esto, afirmó que sí había visto al mandatario tomado en reuniones que hacían en su casa, por lo que no podía asegurar qué pasaba cuando se iba.

“Lo vi en mi casa, pero bien portado. Que de ahí se iba, no sé para dónde, pero se iba happy”, concluyó.