Armando Benedetti arremete contra Álvaro Leyva: “¿En qué país vivimos para que le paren bolas a un viejo con demencia senil?”

El excanciller reafirmó todo lo que ha dicho en sus cartas. El presidente Petro lo llamó “hidalgo viejo y sobornado”.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 12:56 a. m.
Gustavo Petro llamó en un trino a Leyva un "hidalgo viejo y sobornado". El ministro Benedetti escribió al respecto un trino. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Juan Carlos Sierra

Gustavo Petro reaccionó con un extenso trino a la noticia de que su excanciller, Álvaro Leyva, radicó ante la Comisión de Acusación del Congreso un escrito en el que reitera todo lo que ha detallado en sus misivas.

En su trino, el presidente llamó a Leyva un “hidalgo viejo y sobornado” y detalló lo que hizo en uno de los episodios en los que el excanciller asegura que el presidente no llegó a los eventos, en una gira de Estado en Chile.

“Dice el Hidalgo que salí borracho entre meseros y ni siquiera muestra video alguno, y la prensa silencia a los otros comensales que saben que con una botella para diez no se emborracha nadie y que salí muy bien del restaurante", refutó el primer mandatario.

Contexto: Petro versus Leyva: “La drogadicción es una enfermedad que se produce por la falta de amor”. Dice que no tiene esa “carencia”

En su publicación, también aseguró que no son ciertas las afirmaciones de Leyva sobre sus adicciones. “Estúpido es, la drogadicción es una enfermedad que se produce por la falta de amor en el individuo y lo lleva a la esclavitud hacia una sustancia, para escapar. En mi vida no tengo esa carencia porque he estado rodeado por muchísimo amor, y por eso estoy vivo”, detalló.

En otro trino, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró: “Me duele cómo una persona, que además es presidente, tenga que defenderse de la locura frenética de alguien y de los medios que invaden su vida privada. ¿En qué país vivimos para que le paren bolas a un viejo con demencia senil? ¿Quién actúa peor, el loco o los medios de comunicación? Nada de esto tiene que ver con libertad de expresión o de prensa, es la perversidad de la política”.

