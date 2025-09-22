Armando Benedetti arremete contra Álvaro Leyva: “¿En qué país vivimos para que le paren bolas a un viejo con demencia senil?”

Gustavo Petro reaccionó con un extenso trino a la noticia de que su excanciller, Álvaro Leyva, radicó ante la Comisión de Acusación del Congreso un escrito en el que reitera todo lo que ha detallado en sus misivas.

En su trino, el presidente llamó a Leyva un “hidalgo viejo y sobornado” y detalló lo que hizo en uno de los episodios en los que el excanciller asegura que el presidente no llegó a los eventos, en una gira de Estado en Chile.

“Dice el Hidalgo que salí borracho entre meseros y ni siquiera muestra video alguno, y la prensa silencia a los otros comensales que saben que con una botella para diez no se emborracha nadie y que salí muy bien del restaurante", refutó el primer mandatario.

En su publicación, también aseguró que no son ciertas las afirmaciones de Leyva sobre sus adicciones. “Estúpido es, la drogadicción es una enfermedad que se produce por la falta de amor en el individuo y lo lleva a la esclavitud hacia una sustancia, para escapar. En mi vida no tengo esa carencia porque he estado rodeado por muchísimo amor, y por eso estoy vivo”, detalló.

.@petrogustavo Me duele cómo una persona, que además es presidente, tenga que defenderse de la locura frenética de alguien y de los medios que invaden su vida privada. ¿En qué país vivimos para que le paren bolas a un viejo con demencia senil? ¿Quién actúa peor, el loco o los… https://t.co/GNAn64ApY0 — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 22, 2025