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El ranking mundial que pone bajo la lupa el costo de la electricidad en Colombia

De 145 países medidos, Colombia se encuentra entre el 30 por ciento más caro.

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Redacción Confidenciales
13 de junio de 2026 a las 2:06 a. m.
El servicio de energía en Colombia es de los más caros en el ranking global.
El servicio de energía en Colombia es de los más caros en el ranking global. Foto: Getty Images

El costo del servicio de luz es cada vez más sensible, no solo por factores como la movilidad eléctrica y los centros de datos, sino por los fenómenos climáticos, como el de El Niño, que en el caso de Colombia se prevé que tendrá un fuerte impacto.

Por eso, llama la atención un informe del portal GlobalPetrolPrices.com según el cual los países europeos y algunas islas del Caribe son las economías con el precio promedio de la electricidad residencial más alto. Específicamente, Bermuda registra entre 2023 y 2026 el costo del kilovatio más elevado, con un promedio de 0,46 dólares (unos 1.600 pesos).

El Caribe colombiano impulsa proyectos de energía solar y eólica como parte de su estrategia regional para atraer inversión extranjera de Estados Unidos en sectores de tecnología y energías renovables.
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De 145 países medidos, Colombia se encuentra entre el 30 por ciento más caro, pues ocupa el puesto 50, con 0,20 dólares (720 pesos).