La Asociación de Energías Renovables Colombia – SER Colombia se pronunció sobre el futuro de la energía del país, destacando tareas urgentes que tendría que asumir el presidente que sea elegido en los próximos comicios electorales.

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Según la asociación, el país podría ahorrar hasta 7 billones de pesos en tarifas eléctricas durante los próximos años si se agilizan decisiones regulatorias, financieras y de infraestructura que hoy mantienen frenada la expansión de las energías limpias.

Actualmente, Colombia cuenta con más de 3.053 megavatios (MW) de capacidad renovable no convencional, provenientes principalmente de parques solares en operación o pruebas, equivalentes a cerca del 14 % de la capacidad total de generación eléctrica nacional.

A esto se suman más de 22.000 soluciones de generación distribuida que representan otros 1.180 MW adicionales.

No obstante, el gremio considera que ese avance aún es insuficiente frente al crecimiento proyectado de la demanda eléctrica.

Para responder a las necesidades del sistema, el país deberá aumentar en un 50 % la capacidad renovable instalada hasta ahora y resolver más de 300 trámites represados, además de viabilizar 5.086 MW que aún no logran cierre financiero.

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La hoja de ruta de la asociación advierte que los próximos dos años serán determinantes para evitar retrasos estructurales en generación eléctrica. La meta mínima planteada por el gremio es incorporar 6.000 MW renovables en los próximos cinco años, aunque el potencial podría ascender a 9.500 MW si existen señales claras para la inversión.

“Colombia no tiene un problema de falta de interés por parte de los inversionistas, sino de ejecución. Hoy hay más de 5.000 MW esperando cierre financiero y cientos de trámites detenidos mientras el país sigue necesitando energía y alivio tarifario”, afirmó Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia.

Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de SER Colombia. Foto: Guillermo Torres

Uno de los principales obstáculos identificados por el sector es la demora en los procesos administrativos. Según el gremio, cerca del 70 % del tiempo que tarda un proyecto energético se pierde en trámites, algunos de los cuales pueden extenderse hasta 2.000 días.

A esto se suma el rezago en expansión de redes de transmisión, clave para conectar la nueva generación renovable al sistema eléctrico.

Ante este panorama, SER Colombia propuso seis frentes prioritarios para el inicio del próximo gobierno:

Acelerar las conexiones y expansión de transmisión.

Modernizar el mercado eléctrico.

Destrabar licencias y permisos.

Impulsar sistemas de almacenamiento con baterías.

Eliminar barreras para pequeños generadores.

Definir una política energética de largo plazo que otorgue estabilidad regulatoria.

La asociación propone una serie de tareas para garantizar la renovación energética. Foto: ISAGEN - API

La asociación también alertó sobre los efectos de algunas intervenciones recientes en la bolsa de energía, que, según el gremio, han desincentivado la contratación de largo plazo y podrían afectar la participación de proyectos renovables en mecanismos de confiabilidad.

Como parte de sus propuestas, el gremio plantea implementar subastas periódicas de contratos de largo plazo, actualizar los mecanismos de compra de energía y habilitar nuevas reglas para almacenamiento energético.

SER Colombia sostiene que la expansión renovable no solo busca aumentar la capacidad instalada del país, sino reducir la presión sobre las tarifas eléctricas, fortalecer la seguridad energética y generar nuevas oportunidades económicas en las regiones.