Consejo Gremial se reunirá con Iván Cepeda a una reunión a tres días de elecciones y desata tensiones internas

El Consejo Gremial, liderado por Natalia Gutiérrez, organiza una reunión que ha caído mal en algunos sectores de esa prestigiosa organización. Se trata de un encuentro con el candidato Iván Cepeda.

¿Precios de energía subirán? Consejo Gremial alerta por el escaso margen de maniobra en el sector eléctrico

A la cita fueron convocados los presidentes de los gremios que conforman ese estamento. La cita fue convocada inicialmente para el 20 de mayo, pero fue reagendada para el 28 de mayo, apenas tres días antes de las elecciones. Desde el Consejo Gremial aclaran que las cartas de invitación se enviaron a todos los candidatos el 12 de marzo.

En algunos gremios, la reunión ha generado molestia, pues consideran que se trata de una reunión demasiado cerca de los comicios electorales que podría malinterpretarse.

Otros presidentes de gremio aseguran que lo entienden como una invitación rutinaria en el marco de una agenda que ya ha convocado a más candidatos. El Consejo Gremial ha organizado encuentros semejantes con Sergio Fajardo, Claudia López, Paloma Valencia y Abelardo de La Espriella.

#EnDesarrollo En medio de la presentación de sus siete programas sociales, el candidato Iván Cepeda anunció que tendrá un encuentro en los próximos días con el Consejo Gremial para evaluar entre otras cosas la participación de la empresa privada en alguno de estos programas a… pic.twitter.com/PBZ25i7peZ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 21, 2026

El candidato Cepeda, en medio de la presentación de sus siete programas sociales, narró que tendrá la reunión con el Consejo Gremial. Lo hizo cuando aseguró que tendrá un programa social por impuestos que permitirá que las empresas privadas que aporten a los ejes sociales de su gobierno obtengan beneficios tributarios. “Anuncio: me reuniré próximamente con el Consejo Nacional Gremial para discutir temas como este y como otros, para discutir temas fundamentales y estratégicos“.