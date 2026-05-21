Lec Lee entra oficialmente en reorganización empresarial: Supersociedades confirmó acuerdo

Durante la mañana de este 21 de mayo, la Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de la empresa Lec Lee, más exactamente de la sociedad Luis Eduardo Caicedo S.A., tras solicitar el ingreso a la figura dentro del proceso de insolvencia que afronta.

De acuerdo con lo descrito por la entidad, durante el 2023, la sociedad fue admitida al proceso de reorganización, al evidenciarse una situación de cesación de pagos.

Esta situación fue motivada por una serie de factores externos e internos, entre los que se destacan la volatilidad cambiaria, el incremento significativo en los costos de materias primas, la crisis financiera internacional, el impacto del contrabando en el sector, el cierre de su principal proveedor de insumos y los efectos económicos de la pandemia, que ocasionaron una reducción del 39 % en los ingresos durante el año 2020.

La histórica empresa colombiana busca fortalecer su recuperación financiera y mantener activa su operación en el país. Foto: Adobe Stock

Como resultado del proceso de reorganización, la empresa presentó un plan de negocios orientado a la recuperación operativa y financiera, el cual permitió estructurar un acuerdo para atender un pasivo total de COP $22.101.977.946. Al 31 de marzo de 2026, la sociedad registró ingresos por COP $6.259.661.000, con un margen bruto del 59 %, lo que evidencia la continuidad de su operación y la capacidad de generación de recursos.

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“La confirmación del acuerdo se adoptó tras verificarse que este obtuvo una votación favorable del 81,80 % de los acreedores calificados y graduados, y que sus disposiciones se ajustan a los requisitos legales”, precisó.

Tras confirmar el acuerdo, la Supersociedades detalló que buscó la preservación de 434 empleos directos, la continuidad de la operación empresarial y la protección del crédito, en concordancia con los principios de empresa en marcha, función social y conservación del empleo.

La reorganización permitirá preservar cientos de empleos y mantener la continuidad de la compañía en el mercado nacional. Foto: adobe stock

Es importante recordar que Lec Lee es una empresa colombiana del sector textil y de confecciones con más de 80 años de trayectoria, reconocida por su carácter pionero en la fabricación de “blue jeans” en el país.

En 1957 trasladó su sede a Bogotá, en donde ha mantenido operaciones integradas de diseño, confección, comercialización y distribución de prendas de vestir, con manufactura nacional y presencia en canales mayoristas, retail propio y comercio electrónico. La empresa actualmente desarrolla su actividad en 33 establecimientos de comercio a nivel nacional.

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“La confirmación del acuerdo de reorganización de Luis Eduardo Caicedo S.A., reconocida comercialmente como Lec Lee, demuestra que el régimen de insolvencia empresarial es una herramienta efectiva para proteger empresas viables, conservar empleos y ordenar las relaciones con los acreedores. En este caso, la reorganización permite que una compañía con más de ocho décadas de trayectoria continúe operando, atienda sus obligaciones conforme a la Ley 1116 de 2006 y siga aportando al sector productivo nacional. Desde la Superintendencia de Sociedades reafirmamos nuestro compromiso con la recuperación empresarial, la protección del crédito y la preservación del tejido económico del país”, comentó la Superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda.