Sindicato de trabajadores de Keralty se retractó sobre presuntas presiones por parte de la compañía para ejercer el derecho al voto

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Keralty, Sinaltkeralty, se retractó oficialmente de las acusaciones que había realizado contra la compañía Keralty S. A. S. por supuestas presiones a trabajadores para influir en el ejercicio del derecho al voto.

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La organización sindical emitió un comunicado de retractación en el que reconoce que las afirmaciones divulgadas previamente no contaban con pruebas suficientes ni elementos verificables que sustentaran las denuncias.

Según explicó el sindicato, el comunicado inicial, publicado el 19 de mayo de 2026, se elaboró con base en “comentarios e información informal” que posteriormente no pudieron ser corroborados.

“El comunicado fue hecho con una información informal que no pudo ser corroborada ni respaldada con pruebas suficientes, consistentes o fuentes reales”, señaló Sinaltkeralty en el documento.

En la retractación, el sindicato aclaró que no existen elementos probatorios que permitan afirmar la existencia de actuaciones de coacción, direccionamiento político o presiones indebidas por parte de directivos de Keralty frente a las decisiones personales de los trabajadores relacionadas con el voto.

El Grupo Keralty rechazó los señalamientos producidos en su contra en los últimos días. Foto: Guillermo Torres / Semana

Asimismo, la organización sindical manifestó que las declaraciones anteriores pudieron haber generado interpretaciones erróneas sobre la conducta de la compañía y sus representantes legales, razón por la cual decidió retractarse públicamente de las afirmaciones contenidas en el comunicado anterior.

Sinaltkeralty también reiteró su respeto por los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia, tanto de la empresa como de sus directivos y colaboradores.

#SALUD El sindicato de trabajadores de Keralty, SINALTKERALTY, se retractó de las acusaciones de presuntas presiones por parte de la compañía a sus trabajadores para ejercer el derecho al voto.



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“El sindicato reafirma igualmente su compromiso con el ejercicio responsable de la actividad sindical, el diálogo social y el manejo prudente y verificable de la información institucional”, agregó el comunicado.

Pronunciamiento de Keralty

La organización Keralty publicó en la tarde del martes 19 de mayo un comunicado oficial en el que rechazó contundentemente las versiones difundidas en redes sociales sobre presuntas presiones o manipulación electoral durante un reciente encuentro corporativo con trabajadores de la compañía.

“El encuentro realizado contó con la asistencia de más de 1.500 colaboradores, quienes son testigos directos y certifican que en ningún momento se hizo mención, sugerencia o insinuación de voto por candidato alguno”, señaló la compañía.