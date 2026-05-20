Así trabaja Uber con las autoridades para apoyar investigaciones en Colombia

La seguridad y la trazabilidad se han convertido en dos de los principales ejes de operación para plataformas digitales de movilidad como Uber en Colombia, especialmente en un contexto donde usuarios, conductores y autoridades exigen mayores controles frente a delitos, informalidad y riesgos durante los trayectos.

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La compañía aseguró que actualmente cuenta con un sistema integral de seguridad apoyado en tecnología, monitoreo en tiempo real y colaboración permanente con autoridades judiciales y organismos de investigación.

Uno de los puntos centrales de la estrategia está relacionado con el trabajo conjunto con autoridades. Se dispone de un equipo especializado de colaboración disponible 24 horas al día, siete días a la semana, encargado de atender solicitudes oficiales dentro de investigaciones penales y situaciones de emergencia.

Ese equipo está integrado incluso por exinvestigadores criminales, exfiscales y expertos en seguridad pública. Nelson Molina, gerente de colaboración con autoridades para la región Andina, Centroamérica y el Caribe y exmiembro de la Policía de Investigaciones de Chile, explicó que la plataforma trabaja bajo protocolos estrictos de protección de datos y únicamente entrega información cuando existe un requerimiento formal de una autoridad competente.

Según la compañía, todas las solicitudes oficiales se gestionan mediante un portal especializado, diseñado para que fiscales, jueces y organismos de investigación puedan solicitar información de forma rápida y segura.

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Uber señaló además que cada trayecto realizado dentro de la aplicación queda registrado mediante GPS, permitiendo conservar información sobre rutas, tiempos, cuentas y recorridos que eventualmente puede ser utilizada en procesos judiciales o investigaciones criminales.

La plataforma busca fortalecer mecanismos preventivos dentro de los trayectos. Foto: Getty Images

Actualmente, la empresa cuenta con más de 100 especialistas dedicados a operaciones de seguridad pública y colaboración con autoridades en distintas regiones del mundo, además de cooperación con más de 300 organismos de seguridad fuera de Estados Unidos.

La plataforma también fortaleció herramientas preventivas dentro de la aplicación. Entre ellas aparecen validaciones faciales aleatorias para conductores, verificación de documentos, antecedentes y licencias, además de funciones como códigos PIN personalizables, grabación de audio durante trayectos, monitoreo de rutas y alertas automáticas cuando se detectan desvíos o paradas inusuales.

Otra de las apuestas está relacionada con el análisis de datos para identificar “zonas de alerta”, es decir, sectores con reportes recurrentes de inseguridad donde los conductores reciben información adicional antes de aceptar un servicio.

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La compañía también explicó que todos los trayectos realizados dentro de la aplicación cuentan con cobertura de seguros durante el recorrido, incluyendo responsabilidad civil y protección frente a accidentes personales contra terceros.

Uber aseguró que el objetivo ya no es únicamente reaccionar frente a incidentes, sino fortalecer mecanismos preventivos mediante tecnología, trazabilidad y trabajo coordinado con autoridades para mejorar la seguridad dentro del ecosistema digital de movilidad en Colombia.