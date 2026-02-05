Uber confirma que sus robotaxis estarán disponibles fuera de Estados Unidos: estos son las ciudades donde comenzarán a operar

La empresa norteamericana Uber ha revelado este miércoles que tiene previsto el lanzamiento de servicios de robotaxis en ciudades que no había anunciado previamente, como Madrid, Houston, Hong Kong y Zúrich.

La compañía norteamericana espera desplegar el servicio en otros países durante 2026. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Uber aspira a convertir los vehículos sin conductor en uno de sus principales motores de crecimiento, para lo que ofrecerá este tipo de vehículos en más de diez mercados de todo el mundo durante 2026.

Así, ha invertido cientos de millones de dólares en socios tecnológicos autónomos y se ha comprometido a comprar flotas de robotaxis.

Uber logró 40 millones de viajes al día

La plataforma estadounidense también confirmó que obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.053 millones de dólares en 2025, un 2 % más que el resultado de hace doce meses.

Los ingresos fueron de 43.978 millones de dólares, un 18,3 % más, mientras que registró un impacto positivo de 4.346 millones de dólares por cuestiones tributarias.

De su lado, los costes en los que incurrió la multinacional repuntaron un 12,8 %, hasta los 46.452 millones de dólares.

Ya solo en el cuarto trimestre, las ganancias se desplomaron a 296 millones de dólares, un 95,7 % menos debido a unos mayores gastos varios y al fin del maná aportado por impuestos. La cifra de negocio avanzó un 20,1 %, hasta los 14.366 millones de dólares.

“Uber aceleró hacia otro trimestre récord, con más de 200 millones de usuarios mensuales que completaron más de 40 millones de viajes al día”, ha afirmado el consejero delegado, Dara Khosrowshahi.

“Nuestros resultados de este año reflejan el gran potencial de nuestra estrategia de plataforma, con 193.000 millones de dólares en reservas brutas y 10.000 millones de dólares en ‘cash flow’”, ha indicado, de su lado, el responsable financiero de Uber, Prashanth Mahendra-Rajah, que será sustituido por Balaji Krishnamurthy desde el 16 de febrero.

De cara al primer trimestre de 2026, las reservas brutas subirán entre un 17 % y un 21 % en divisas constantes. Esto equivaldría a unos 52.000 y 53.500 millones de dólares. El beneficio por acción se quedaría entre los 0,65 y 0,72 dólares.

La competencia por el mercado de los robotaxis

La startup estrella de los robotaxis Waymo, filial de Alphabet (Google), aseguró que recaudó 16.000 millones de dólares en una ronda de financiamiento que valoró la empresa de vehículos autónomos en 126.000 millones de dólares.

Los codirectores ejecutivos de Waymo, Tekedra Mawakana y Dmitri Dolgov, calificaron la masiva inversión como una señal de que llegó la era de la movilidad autónoma a gran escala.

“Esta inyección de capital garantizará que estemos posicionados para avanzar con una velocidad sin precedentes, mientras mantenemos nuestros estándares de seguridad líderes en la industria”, dijeron Dolgov y Mawakana en una publicación de la compañía.

Uber, Waymo y otras compañías planean el desarrollo de su flota de robotaxis en otros países diferentes a EE. UU. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Agregaron que el foco para este año de Waymo esexpandir el servicio de taxis robóticos a través de Estados Unidos y a nivel internacional.Los vehículos Jaguar blancos, equipados con cámaras y sensores, se han convertido en parte del paisaje en las calles de San Francisco y Los Ángeles.

El servicio opera también en Austin, Phoenix, Atlanta y Miami, en Estados Unidos. Y apunta a expandirse a 20 áreas metropolitanas en un año, incluyendo Londres.

“Estamos escalando a una realidad comercial, sentando las bases para operaciones de transporte bajo demanda en 20 ciudades adicionales en 2026, incluidas Tokio y Londres”, dijeron Dolgov y Mawakana.