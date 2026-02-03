Vehículos

¿Cómo le irá a la venta de carros en 2026? Andi y Fenalco exigen condiciones: “El sector necesita certidumbre”

Las proyecciones de los gremios apuntan a mantener el buen ritmo que ha mostrado el sector automotriz en el país, el cual cerró 2025 con más de 250.000 unidades.

Camilo Eduardo Castro Cetina

3 de febrero de 2026, 5:35 p. m.
Los vehículos híbridos y eléctricos han impulsado el sector en Colombia.
Los vehículos híbridos y eléctricos han impulsado el sector en Colombia. Foto: Getty / Montaje Semana

Luego de un excelente desempeño del sector automotor en 2025, la Andi y Fenalco estiman que el mercado de vehículos nuevos en Colombia podría cerrar 2026 con una cifra similar a la de 2025, cercana a las 250.000 unidades vendidas, aunque el entorno económico sea más exigente.

Los 20 carros más vendidos en enero de 2026: marcas celebran el mejor comienzo de año desde 2015
Con el fin del acuerdo automotor con Brasil, los vehículos importados enfrentarán un arancel del 16,1 %, afectando a marcas como Toyota, Renault y Volkswagen.
La venta de carros en Colombia podría seguir repuntando en 2026, según la ANDI y Fenalco. Foto: 123RF

Durante 2025, el sector automotor registró una dinámica positiva, con la venta de 254.438 vehículos nuevos, lo que representó un crecimiento del 26,4 % anual. Este desempeño estuvo impulsado por un segundo semestre particularmente dinámico, apoyado en una tasa de cambio más favorable, tasas de interés estables y la realización del Salón del Automóvil, fortalecieron el ritmo de ventas.

Uno de los principales cambios estructurales del mercado ha sido la aceleración de la transición hacia nuevas tecnologías.

En este sentido, los vehículos eléctricos e híbridos alcanzaron hasta un 34 % de participación en los meses de mayor dinamismo, un comportamiento que no se había visto antes en el país y que marca el compromiso del sector con la transición energética.

El acceso al crédito continúa siendo la variable más determinante para el desempeño del sector. De acuerdo con el Grupo Cibest, en 2025, la tasa promedio de financiación de vehículos se ubicó alrededor del 18,8 %, lo que permitió un crecimiento de 26,2 % en los desembolsos.

¿Cuál es el panorama para 2026?

El panorama para 2026 se torna más retador tras la reciente decisión del Banco de la República de aumentar su tasa de interés en 100 puntos básicos, hasta 10,25 %, lo que podría dificultar el acceso al crédito y moderar la intención de compra de los hogares.

Negocio de las motos no se detiene: estos fueron los 15 modelos más vendidos en enero de 2026 en Colombia

En este contexto, la ANDI y Fenalco anticipan un crecimiento similar del mercado en 2026, el sector automotor podría cerrar el año con cerca de 250.000 vehículos vendidos, una cifra muy positiva que permite que el sector automotor se mantenga como uno de los principales motores de la economía del país.

De acuerdo con Karol García, directora Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, “la proyección de un mercado cercano a las 250.000 unidades en 2026 confirma que el sector automotor colombiano tiene bases sólidas y capacidad de adaptación, incluso en un entorno más exigente. Sin embargo, este desempeño solo será sostenible si el país garantiza reglas de juego claras y estables. La seguridad jurídica es hoy el principal habilitador para proteger la continuidad del ensamble de vehículos, asegurar el flujo comercial y sostener las decisiones de inversión, en un año marcado por coyunturas electorales, eventos globales y presiones económicas. El sector necesita certidumbre para seguir atrayendo inversión, aportando empleo, jalonando los encadenamientos productivos, para apostarle al crecimiento económico del país”.

Las cinco peticiones de BYD al gobierno para que la venta de carros eléctricos en Colombia mejore
Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, mientras que los de gasolina llegan a durar más de 12 años en manos de sus propietarios.
Los vehículos eléctricos han impulsado el mercado de los autos en el país. Foto: 123RF

Finalmente, Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y del Sector Automotor de Fenalco, afirmó que el desempeño del último año dejó al sector en una posición favorable para continuar su senda de crecimiento, aunque en un entorno más retador. Señaló que la renovación del portafolio, una mayor competencia y el avance de nuevas tecnologías, con los vehículos híbridos y eléctricos ya consolidados como un componente estructural del mercado por su creciente participación, brindan al sector las herramientas necesarias para sostener su dinamismo y seguir aportando de manera relevante al crecimiento económico del país

