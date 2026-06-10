El error más común al manejar por el que los agentes lo pueden multar por más de un 1 millón de pesos

Para cada conductor que transita por las calles y vías de Colombia, es sumamente importante conocer de antemano las normas de tránsito establecidas por la ley, en la que aparecen las acciones que una persona no debe hacer mientras se encuentra en el volante.

Alerta para conductores del país: RUNT habilita cambio de infractor en multas de tránsito; esto es lo que debe saber

Sin importar qué incumplimiento realice el ciudadano, se verá sancionado con una multa económica que será cada vez más grave, dependiendo de la acción cometida por el infractor y que ha sido establecida en el Código Nacional de Tránsito.

Además, los conductores pueden ser sancionados de otras maneras, ya sea suspendiendo el documento de conducción al propietario, reteniendo temporalmente el vehículo en el que se movilizaba o incluso inmovilizarlo.

Dentro de las infracciones más conocidas por conductores, se encuentra el exceso de velocidad en zonas no permitidas, conducir bajo los efectos de alcohol, incumplir las normas de tránsito y manejar sin la licencia de conducción.

No obstante, existen varias faltas de tránsito que son desconocidas por los conductores del país o que no tienen en cuenta para evitar una revisión o mantenimiento a sus vehículos, que pueden terminar pagándoles caro.

Las infracciones ambientales que generan multas económicas

De acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, existen las infracciones ambientales, “las cuales son establecidas cuando hay lugar por violación de cualquiera de las regulaciones, prohibiciones y restricciones sobre emisiones contaminantes y generación de ruido por fuentes móviles“.

Las infracciones ambientales buscan reducir el impacto de los vehículos sobre la calidad del aire y el ruido. Foto: Getty Images/iStockphoto

Teniendo en cuenta este aspecto, los agentes de tránsito, si encuentran a un ciudadano incumpliendo la norma, tendrán la capacidad para aplicar las respectivas sanciones según lo establecido por la ley.

El ciudadano recibirá una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), por lo cual este valor sobrepasa 1 millón de pesos.

Asimismo, si el conductor vuelve a ser visto cometiendo la misma infracción por segunda vez, las autoridades podrán suspender la licencia de conducción durante un periodo de 6 meses, además de pagar nuevamente la multa económica.

Y si comete de nuevo la infracción por tercera vez, los agentes de tránsito revocarán el documento. También se cumplirá con la “inmovilización del vehículo, la cual procederá sin perjuicio de la imposición de las otras sanciones”.

Cabe mencionar que, en casos de infracción en donde se esté utilizando dispositivos y accesorios que generan ruido, como sirena y alarmas, las autoridades procederán a la inmovilización inmediata del vehículo, sin excluir las otras sanciones que son aplicadas.

Indicaciones de la norma durante una infracción ambiental

El Código Nacional de Tránsito comenta que cuando un agente de tránsito “detecte o advierta una infracción a las normas de emisión de contaminantes o de generación de ruido por vehículos automotores, entregará al presunto infractor una boleta de citación para que el vehículo sea presentado en un centro de diagnóstico para una inspección técnica en un término que no podrá exceder de quince (15) días”.

Dentro de este centro de diagnóstico, la norma explica que se entregará al infractor una copia del resultado del examen que fue hecho al vehículo. Al mismo tiempo, se remitirá la original al agente de tránsito para que, “previa audiencia del interesado, se imponga la sanción que en cada caso proceda”.