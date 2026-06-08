Es normal que varios ciudadanos del país y del mundo presten su coche a su pareja, familiar o un amigo, confiando plenamente en las habilidades de estos en donde el vehículo estará seguro.

SOAT digital falso: cómo verificar que tu compra quedó registrada en el RUNT para evitar una multa de 30 salarios mínimos

Sin embargo, han ocurrido varias situaciones en donde el desenlace es diferente, donde, debido a una fotomulta, el carro recibe una infracción de tránsito por parte de las autoridades competentes.

Usualmente, la sanción era dirigida automáticamente al propietario inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde se veía forzado a realizar los trámites presenciales o pagar una multa que no le correspondía.

Sin embargo, esta modalidad ha cambiado para este 2026; por medio del Comunicado 060 de 2026 del RUNT, se puede reagendar el comparendo al conductor que cometió la infracción de manera virtual.

Esto significa que el dueño del vehículo registrado no estará obligado a pagar la multa gracias a este cambio.

La nueva herramienta digital busca evitar que los propietarios asuman multas derivadas de conductas cometidas por terceros al volante. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

¿Cómo funciona el cambio de infractor en multas de tránsito?

La nueva función del RUNT ofrece que el propietario del vehículo pueda solicitar que la infracción de una fotomulta pueda ser dirigida a la cédula de la persona que iba manejando en el volante cuando se incumplió la norma de tránsito.

Por medio de este cambio, la entidad busca que haya mayor justicia y claridad en los comportamientos de conductores que cometen estas infracciones y que la responsabilidad no recaiga en los dueños.

De acuerdo con Milton Gaviria, o conocido en redes como el profe Milton, el cambio de infractor para una multa de tránsito puede ser hecho si se siguen ciertos requisitos:

Si la infracción cometida fue por exceso de velocidad.

Si la infracción cometida fue por pasarse un semáforo en rojo.

Si la infracción cometida fue por transitar por el carril de transporte masivo.

Si la infracción cometida fue por conducir con el pico y placa.

Asimismo, existen ciertos criterios para que se lleve a cabo el cambio. Una de ellas es que la persona a quien se le asignará la infracción tiene que estar de acuerdo.

Otro es que tanto el infractor como el dueño del vehículo tienen que estar en línea para realizar el proceso por medio de la plataforma RUNT y por último, deben esperar a que el organismo de tránsito que generó el comparendo acepte el cambio.

¿Cuándo no se puede efectuar el cambio?

Según lo establecido por el sistema RUNT, se descarta cualquier comparendo electrónico que esté vinculado con los papeles del vehículo.

Estos cambios tampoco aplican a una multa por un SOAT vencido o por la falta de Revisión Técnico Mecánica, ya que estas sí son responsabilidad del dueño.