La costosa multa de tránsito que pagará el conductor si su acompañante incumple la norma C06

Toda persona que conduce en Colombia, ya sea por cualquier método de transporte como un carro o una moto, tiene que seguir una serie de normas de tránsito según lo establecido por la ley del Gobierno nacional.

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Estas regulaciones son varias, ya sea no manejar bajo los efectos de alcohol, siempre tener a la mano los papeles del carro vigentes, portar la licencia de conducción o no ir a velocidades altas según los límites establecidos.

Otra norma que es sumamente obligatoria es portar el cinturón de seguridad, elemento que ayuda a reducir las lesiones a un conductor o pasajero en caso de que ocurra un choque o un accidente, por lo que se mantiene como una de las reglas más vigiladas por parte de las autoridades de tránsito.

El objetivo de las entidades de transporte y de tránsito es que los ciudadanos siempre estén protegidos al portar el cinturón, ya que garantiza una mejor seguridad.

No obstante, hay varias personas que se movilizan en estos vehículos que no prestan atención a la norma, ya sea el conductor o algún pasajero, al no considerarla necesaria.

En caso de que no se cumpla, las autoridades de tránsito podrán imponer una multa, ya sea porque el conductor no porta el cinturón o incluso el pasajero.

¿Cuál es la multa por no portar el cinturón de seguridad?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, hay una serie de sanciones económicas para aquellos ciudadanos que incumplan las normas.

La infracción que específicamente se refiere a no portar el cinturón de seguridad al movilizarse en un vehículo es la C06.

Esta infracción establece una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), lo que representa un valor que supera los $800.000 pesos.

Dentro de los aspectos más relevantes de esta multa, se encuentra que la infracción recae de manera directa en el conductor del vehículo, incluso si la persona que cometió la infracción fue el pasajero.

El conductor puede recibir una multa si alguno de los pasajeros viaja sin el cinturón de seguridad puesto. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es ante ello que las autoridades recalcan el llamado a las personas que se movilizan en carros a que siempre porten el cinturón de seguridad, sin importar que sean acompañantes, ya que, si un agente los encuentra sin este elemento, impondrá un comparendo al conductor.

Asimismo, las entidades esclarecen que la medida aplica para aquellos vehículos que fueron fabricados desde el año 2004 en adelante. Aquellos vehículos diseñados antes de esa fecha dependerán de los elementos y sistemas de seguridad con los que fueron equipados.

Cabe mencionar que a un ciudadano al que le impongan esta multa no necesariamente le será inmovilizado el vehículo. No obstante, se reitera el llamado a utilizar siempre el cinturón de seguridad para prevenir riesgos.