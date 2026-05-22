El truco casero de bajo costo para arreglar el cinturón de seguridad trabado del carro

El cinturón del carro es uno de los elementos de seguridad más importantes que utilizan los conductores al manejar, ya que tiene como función retener al pasajero para que no se desplace en caso de recibir algún impacto o un accidente. Esto permite amortiguar la desaceleración del cuerpo.

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Este elemento está diseñado para ser estirado de manera ligera, ya que la estructura de su tejido es capaz de ganar longitud y perder anchura, permitiendo así que haya mayor reducción de lesiones graves en caso de un incidente.

Si una persona no porta un cinturón de seguridad, podría salir proyectado del vehículo al sufrir un choque a 80 km/h, por lo que las autoridades y entidades de tránsito siempre recomiendan hacer uso.

En Colombia, el Código Nacional de Tránsito Terrestre indica que aquellos ciudadanos que no estén utilizando el cinturón recibirán una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Esta sanción va a recaer en el conductor, quien es el responsable de que los pasajeros lleven puesta la correa del carro.

Conductores que no utilicen cinturón de seguridad pueden recibir sanciones económicas en Colombia. Foto: Getty Images

No obstante, con el pasar del tiempo, junto con el uso regular del vehículo, el cinturón comienza a adquirir suciedad en su mecanismo de recogida y en el propio tejido, incluso provocando que dificulte el funcionamiento de este o causando un atasco, afectando la comodidad y seguridad del conductor.

Es ante ello que existen varias formas caseras que una persona puede implementar para restaurar su funcionamiento, sin necesidad de ir a un taller para llevar a cabo la revisión.

Estos son los sencillos trucos para arreglar el cinturón de seguridad

De acuerdo con el Real Automóvil Club de España (RACE), existe una serie de pasos que se deben seguir para desatascar un cinturón de seguridad.

En caso de que la correa se encuentre bloqueada por la suciedad y la grasa, lo más recomendable es sacar toda la tira del cinturón sin necesidad de realizar ningún desmontaje.

Es ahí que la persona debe preparar un cubo de agua caliente y jabón; luego tiene que introducir todo el cinturón al cubo y dejarlo ahí durante unos 10-15 minutos. Permitir que la correa dure todo ese tiempo dentro del agua caliente permite que la grasa y suciedad que había se desprenda del cinturón.

Limpiar correctamente la correa del cinturón ayuda a mantener su efectividad y comodidad. Foto: Getty Images

Al pasar ese tiempo, la persona debe utilizar uno o varios paños para secar el cinturón. Se aconseja quitar toda la humedad antes de volver a doblar la correa. De lo contrario, se quedará en el propio carrete donde se encuentra, usualmente enrollado, generando humedades y en un futuro, pérdida de efectividad.

Lo que se recomienda a los usuarios es mantener la calma, ya que la mayoría de los bloqueos de los cinturones de seguridad ocurren por movimientos bruscos o inclinaciones del vehículo. Se aconseja recolocar el cinturón de forma lenta, comprobar la posición en la que esté y volver a enrollarlo de ser necesario.

En caso de que siga persistiendo el problema, lo recomendable es acudir a un taller para que comprueben si el anclaje del cinturón se encuentra dañado y si hay necesidad de sustituirlo.