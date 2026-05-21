¿Es malo dejar un carro sin manejar por mucho tiempo? Los riesgos de la inactividad

Mantener un carro en buen estado y en óptimo funcionamiento es clave para asegurar su rendimiento a la hora de manejarlo. Sin embargo, cuando los vehículos dejan de ser utilizados por mucho tiempo pueden registrar fallas a la hora de encender nuevamente.

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Según Kia, se le conoce como tiempo de inactividad a cualquier periodo en el que el carro no esté en uso. Puede ir desde unas pocas horas hasta semanas o meses.

Algunos carros son almacenados por el invierno o dejados atrás por viajes largos y razones personales. No obstante, los vehículos pueden tener fallas que deben ser prevenidas antes de dejar de conducirlo.

El tiempo de inactividad máximo de un carro depende de su estado, el estacionamiento y el clima. La recomendación de Kia es no dejar un carro sin ser usado por más de 10 días.

El plazo exacto depende del motor y otros factores externos. Pero una inactividad de seis meses, puede causar daños irreparables a los componentes interiores del vehículo.

Antes de usar nuevamente el carro, se recomienda revisar el estado de las llantas. Foto: Getty Images

¿Cómo preparar el carro para la inactividad?

Kia recomienda tener en cuenta una serie de precauciones para evitar que el periodo de inactividad afecte el carro. Lo primero es cargar la batería antes de apagarlo por última vez.

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Además, es importante inflar los neumáticos a la presión adecuada, tal como lo recomienda el fabricante, 3 días antes de dejarlo. Si el periodo será largo, es aconsejable colocar el carro sobre bloques para mitigar el peso sobre las llantas.

Realizar un cambio de aceite y reemplazar otros líquidos, también ayuda a que el carro no sufra una acumulación de contaminantes. Asimismo, utilizar un recubrimiento o una funda contribuye a que no tenga problemas de corrosión o humedad. Por último, se sugiere incluir un estabilizador de combustible en los preparativos.

“Esto ayudará a mantener la calidad de la gasolina o diésel y evitará la formación de depósitos que puedan causar problemas en el sistema de combustión”, explicó Kia.

Antes de arrancar nuevamente tras el periodo de inactividad, primero se deben revisar los neumáticos y fluidos como el refrigerante y anticongelante.