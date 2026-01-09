Vehículos

Cuatro hábitos que pueden ayudarle a conducir, seguro y reducir los riesgos de accidentes en carretera

Viajar por carretera requiere de destreza y experiencia; sin embargo, pueden ocurrir imprevistos que se pueden complicar durante los desplazamientos.

Camilo Eduardo Castro Cetina

9 de enero de 2026, 1:40 p. m.
Las distracciones al volantes son de las principales causas de accidentes de tránsito.
La seguridad vial en Colombia sigue siendo una prioridad, tanto para quienes conducen como para las autoridades. A diario, el tráfico, la congestión y los cambios constantes en las calles y carreteras, complican la experiencia de conducir y convierten algo puede ser rutinario en una acción que requiere mucha más atención y precaución.

Los exámenes médicos en Centros de Reconocimiento de Conductores son requisito indispensable para demostrar las condiciones físicas y mentales necesarias para conducir.
Es necesario prepararse para cualquier viaje por carretera; la fatiga y el cansancio afectan la reacción del conductor. Foto: 123RF

Pese a las constantes campañas para concientizar a los conductores, peatones y motociclistas para respetar las normas de tránsito, tener un buen comportamiento en las vías y utilizar las medidas de seguridad necesarias a la hora de conducir, siguen existiendo siniestros, siendo los moteros el grupo más afectado por el alto índice de accidentalidad y fatalidad.

Justamente, para evitar incidentes en las vías, es clave adoptar hábitos seguros y mantenerse atento en la carretera puede marcar la diferencia.

Según las estadísticas, la mayoría de los accidentes se producen por errores que se pueden evitar: exceso de velocidad, distracciones, fatiga, desobedecer señales o manejar bajo los efectos del alcohol, conductas que se pueden corregir con hábitos simples y estrategias de conducción segura, que permiten que muchos de estos siniestros se puedan prevenir.

Al respecto, inDrive compartió cuatro hábitos fundamentales que ayudan a mejorar la seguridad en carretera.

Para obtener una licencia Real ID, los solicitantes deben acudir personalmente a una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV)
Un joven aprende a conducir con su instructor. Foto: Getty Images
  1. Prepararse antes de arrancar: la comodidad es clave para conducir, razón por la que ajustar el asiento, el volante, los espejos, mejorar la postura y visibilidad ayudan a tener un viaje mucho más seguro en carretera. Es calve revisar el entorno y los mandos para reducir la fatiga y poder reaccionar más rápido ante cualquier imprevisto.
  2. Mantenga una distancia segura: respetar la regla de los tres segundos da margen de reacción y reduce el riesgo de choques por alcance. Si las condiciones son adversas y hay lluvia o baja visibilidad, se hace necesario aumentar esa distancia.
  3. Revisa los puntos ciegos. Antes de cambiar de carril o girar revise los costados y utilice los espejos retrovisores. Este hábito ayuda a evitar colisiones, sobre todo con motociclistas y ciclistas.
  4. Preste atención a las luces del tablero: Conocer su significado permite actuar a tiempo ante posibles fallas. Las luces rojas requieren acción inmediata, mientras que las amarillas indican precaución, lo que ayuda a anticiparse a los posibles riesgos.

Consejos para viajar por carretera

  • Revise el estado técnico-mecánico del vehículo, haga el respectivo mantenimiento preventivo y tenGA a mano la documentación del vehículo, el SOAT y la revisión técnico-mecánica vigentes.
  • Descanse bien antes de conducir para evitar microsueños durante el recorrido.
  • Conduzca  libre de los efectos del alcohol y de sustancias psicoactivas.
  • Conduzca acatando las normas de tránsito y sin exceder la velocidad permitida.
Estos elementos son indispensables en caso de una emergencia.
Tener al día los elementos de seguridad es calve para atender cualquier imprevisto en carretera. Foto: Getty Images
  • Respete el límite de velocidad y conserva la distancia suficiente entre vehículos para poder reaccionar ante cualquier eventualidad que se presente en la vía.
  • A los motociclistas, uno de los actores viales más vulnerables, se les recomienda no andar en zigzag y verificar el estado y la presión de los neumáticos.
  • A los ciclistas, se les recomienda utilizar siempre cinta reflectiva y elementos de protección.

