Peajes en Colombia 2026 aumentan las tarifas: estos son los cinco más caros del país

Quedó definido el monto y la fecha para que los peajes comiencen a cobrar las nuevas tarifas

Camilo Eduardo Castro Cetina

8 de enero de 2026, 11:33 p. m.
En el tramo Pasto-Rumichaca hay dos peajes, pero uno no ha podido ser implementado.
En el tramo Pasto-Rumichaca hay dos peajes, pero uno no ha podido ser implementado. Foto: Suministrada a Semana API

El Ministerio de Transporte indicó que el aumento en la tarifa de los peajes se hace con base en el Índice de Precios al Consumidor, IPC, el cual para 2025, fue de 5.10 %.

Los peajes se incrementan según el IPC.

Debido a esto, las casetas de las diferentes concesiones viales del país podrán comenzar a cobrar las nuevas tarifas a partir del próximo 16 de enero.

Después de este incremento, estos son los peajes que encabezan el penoso listado de los cinco más caros del país:

  • Pipiral (vía Villavicencio)

Valor actual: $26.400

Aumento (5,10 %): $1.346

Nuevo valor: $27.746

  • Túnel del Oriente (Antioquia)

Valor actual: $25.000

Aumento (5,10 %): $1.275

Nuevo valor: $26.275

  • Cisneros

Valor actual: $24.600

Aumento (5,10 %): $1.255

Nuevo valor: $25.855

  • Aburrá

Valor actual: $24.107

Aumento (5,10 %): $1.229

Nuevo valor: $25.336

  • Guaico (San Cristóbal)

Valor actual: $23.800

Aumento (5,10 %): $1.214

Nuevo valor: $25.014

¿Qué cubre el pago de peajes en Colombia?

Muchos conductores desconocen que el pago de este recaudo tiene algunos beneficios en caso de que se presente una emergencia o un incidente en carretera; además, no se hace necesario haber pasado por un peaje para poder utilizar esos servicios, pues según la norma, con solo transitar por esa vía concesionada, el conductor ya puede hacer uso de estas ayudas.

En ocasiones se dice que es mejor conserva el tiquete de pago del peaje para poder demostrar la contribución en caso de que se requiera alguno de los servicios que ofrecen las compañías que administran las vías; sin embargo, como no es obligatorio haber pasado por la caseta de pago, la ley es clara en señalar que se puede solicitar la ayuda cuando esta se requiera.

Luego de que las comunidades bloquearan dos peajes de la vía Bogotá Medellín se logró despejarlos en las horas de la tarde del domingo 13 de abril.
Los peajes en Colombia tendrán un aumento según el IPC.

Con este aporte económico que hacen los conductores o usuarios de una vía se promueve la construcción y mantenimiento de las carreteras, con ello se aumenta la conectividad, se facilita el comercio de bienes y se permite la movilidad.

De igual forma, los peajes están diseñados con el objetivo de garantizar el perfecto estado de las vías, para que los viajeros puedan tener un trayecto seguro y se eviten accidentes.

Algunos de estos servicios para la seguridad en la vía son:

  • Información turística del lugar de destino.
  • Asistencia de grúas.
  • Servicio de ambulancia.
  • Servicio de carro-taller
  • Inspección vial.
  • Seguro contra algún accidente por afectación en la vía o derrumbe.
Peaje Cisneros
Los peajes en Colombia podrán cobrar la nueva tarifa a partir del próximo 16 de enero.

Los servicios estarán disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana en cualquier corredor vial.

Hay que aclarar que en la parte de atrás del tiquete están las líneas de atención o números para contactar a los proveedores de los distintos servicios en caso de sufrir algún inconveniente. Si esto se presenta, el concesionario deberá atender la contingencia de manera oportuna.

