Gustavo Petro generó revuelo por una decisión que tomó: no quiere extender las concesiones viales; este es el video

Este miércoles 3 de junio, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró una agenda regional en el departamento de Caldas, donde aprovechó la oportunidad para oficializar la implementación de tarifas preferenciales para los peajes de esa región.

En el discurso que dio el mandatario colombiano, fue enfático en expresar que la intención de su Gobierno es no afectar ningún contrato vigente relacionado con las concesiones viales.

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Además, el jefe de Estado reveló que el cobro del peaje pasará de $17.000 a $700, dependiendo del tipo de vehículo: “Para ello, entonces, quitamos el valor de estos peajes, 17 mil. Más o menos 17 mil pesos, depende de los vehículos, que hoy cuestan 700. Yo pedí que costara cero, pero ahí en las negociaciones, etc., quedó en 700 pesos”.

El presidente Gustavo Petro oficializó la implementación de tarifas preferenciales de $700 en los peajes del corredor vial de las Autopistas del Café: “No vamos a dañar ningún contrato”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qyT5Ic9J0q — Revista Semana (@RevistaSemana) June 3, 2026

“Aquí también hay que tener un especial cuidado, y es que con la excusa de lo que se llama el plan centro, la extensión de estas vías hacia Ibagué, entonces se intenta perpetuar los peajes 30 años más con los valores que ellos estaban pidiendo”, recalcó el mandatario colombiano.

También señaló en su intervención desde el departamento de Caldas: “Es un deseo empresarial de la Cámara Colombiana; la Cámara de la Infraestructura se llama así, ya pidió que tenía que extenderse la concesión”.

“Y aquí quiero que tengan claro que la política del Gobierno acerca de concesiones no es extenderlas en el tiempo, sino revertir al Estado; apenas se acabe, no vamos a dañar ningún contrato y revirtiendo al Estado el mantenimiento de las vías”, concluyó el mandatario colombiano.

Finalmente, hace varios días el jefe de Estado ya había entregado su idea frente al tema puntual de los peajes: “Se acaban los peajes en la zona cafetera. No es racional económicamente tachonar las carreteras de Colombia con peajes para hacer un negocio financiero”.

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“Sale más barata la obra pública y otras formas de construir infraestructura estatal, comenzando por los ferrocarriles. Comienza un cambio que hay que profundizar en toda la geografía nacional”, subrayó Petro en su cuenta personal de X.