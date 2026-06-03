Desde EE. UU. le dan una mala noticia a Gustavo Petro a pocos meses de salir de la Casa de Nariño: “No lo van a quitar”

La congresista María Elvira Salazar habló sobre la posibilidad de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, saliera de la lista OFAC, en la que fue incluido hace algunos meses por las autoridades estadounidenses.

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“Usted me acaba de decir que (Petro) está en la lista de OFAC y, a la misma vez, lo recibieron en la Casa Blanca, pero está en la lista de OFAC y no lo van a quitar”, dijo la congresista a periodistas desde Washington, según NTN24.

“Y le están enviando un mensaje muy claro al secretario de Estado, el señor Rubio, de que no interfiera con las elecciones de las próximas tres semanas. Eso es todo, más nada”, aseveró.

La congresista estadounidense volvió a cuestionar al mandatario colombiano. Foto: Getty Images / Semana

La congresista también se manifestó frente a las declaraciones del presidente Petro, al asegurar que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, lo traicionó al haber mostrado su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella.

“¿Qué tipo de acuerdo? El presidente Trump acaba de darle un espaldarazo al señor de la Espriella en estas próximas elecciones; claro, sabemos que de la Espriella no es Petro número dos“, dijo Salazar.

“Petro claramente destruyó, hizo mucho mal a ese país. Y ahí está la evidencia empírica aplastante en contra del presidente Petro”, aseguró la congresista estadounidense.

Gustavo Petro, Donald Trump y OFAC Foto: AP / Presidencia

“Sabemos que lo dijo claramente el secretario; es que es un mensaje muy claro a la presidencia del señor Petro, de que él es el encargado de que esas elecciones sean libres, transparentes y con observadores internacionales. Que no se meta con la democracia y la constitución colombiana”, dijo Salazar.

Petro fue incluido en la lista OFAC o Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 24 de octubre de 2025.

La medida fue adoptada por la administración de Donald Trump, que argumentó que las políticas del mandatario colombiano habían favorecido el crecimiento del narcotráfico y permitido que los carteles fortalecieran sus operaciones.

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La sanción convirtió a Petro en el primer presidente colombiano en aparecer en ese listado.

Tras conocerse la decisión, Petro rechazó las acusaciones y calificó la medida como una “arbitrariedad”.

Además, aseguró que se trataba de una acción con motivaciones políticas, afirmó que nunca ha cedido ante intereses mafiosos y anunció una estrategia jurídica en Estados Unidos para impugnar la sanción.

El presidente, Gustavo Petro, el 2 de junio de 2026, en Bogotá Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Con el paso de los meses, continuó cuestionando la utilidad de la lista OFAC, a la que describió como un mecanismo utilizado para perseguir opositores políticos.