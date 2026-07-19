Así será el centro regional contra el narcotráfico entre el Gobierno de Abelardo De La Espriella y Estados Unidos

El equipo del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, comenzó a alistar una estrategia clave con Estados Unidos para hacerle frente al narcotráfico regional. Estos detalles se conocieron luego de una agenda de alto nivel en Washington, encabezada por el ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Mora, quien informó sobre la creación del Centro Regional de Entrenamiento contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales.

Esta será la sede presidencial de Abelardo De La Espriella en Barranquilla: ya adelantan adecuaciones

Lo que buscan es tener una ofensiva sólida contra los carteles del narcotráfico y posicionar a Colombia como un país clave en el eje de cooperación regional.

Las reuniones del general (r) Mora fueron con el subsecretario de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph M. Humire, y altos funcionarios de las principales dependencias estadounidenses encargadas de la seguridad hemisférica, la cooperación militar, las operaciones especiales, la ciberseguridad, la defensa económica y la lucha contra el narcotráfico.

El Plan Patriota 2.0 sería el compendio de decisiones y estrategias para esta cooperación, que forma parte del ingreso de Colombia a la Coalición Americana contra las redes del narcotráfico.

“Durante la jornada se sostuvieron reuniones con las principales oficinas responsables de seguridad hemisférica, cooperación en seguridad, defensa de la patria, ciberseguridad, defensa económica, operaciones especiales, lucha contra el narcotráfico y la Oficina del Secretario de Guerra de los Estados Unidos”, dijo el ministro de Defensa designado.

General (r) Jorge Mora, quien será el ministro de Defensa del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: Paula López

Asimismo, explicó que la propuesta antes mencionada se sustentó en la nueva Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana que implementará el próximo gobierno.

“La agenda incluyó el compromiso de recuperar, modernizar y fortalecer capacidades estratégicas deterioradas durante los últimos años, entre ellas la disponibilidad y el sostenimiento de la flota de helicópteros; los sistemas de protección contra drones; la asistencia técnica mediante asesores especializados en inteligencia, planeamiento y justicia; el fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad; y la estructuración de un nuevo programa de entrenamiento conjunto”, agregó Mora.

Ese programa, agregó, “tendrá como proyección la creación en Colombia de un Centro Regional de Entrenamiento contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales, orientado a mejorar la interoperabilidad, la preparación operacional y la cooperación con países aliados”.

Barranquilla, la nueva sede del poder presidencial bajo Abelardo De La Espriella; esta es la historia

Asimismo, indicó que pretenden convertir la cooperación bilateral en una herramienta estratégica para enfrentar las organizaciones criminales transnacionales.

“También se planteó avanzar en capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento; operaciones especiales; protección de infraestructura crítica; interdicción aérea, marítima y fluvial; sostenimiento logístico; comunicaciones interoperables; investigación criminal transnacional; y transferencia de conocimiento y tecnología, entre otras áreas prioritarias”, añadió.

Se espera que, con el pasar de los días, el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella pueda entregar más detalles sobre el Centro Regional contra el Narcotráfico.