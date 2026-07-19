La pancarta de Defensores de la Patria con la que posó el director de la Policía, general William Rincón

Este domingo, 19 de julio, se conoció una fotografía del director de la Policía, general William Rincón, sosteniendo una pancarta del movimiento Defensores de la Patria que ha generado atención luego de que se conociera el contenido del documento que promovía la iniciativa.

En la imagen, el oficial aparece junto a integrantes de organizaciones de veteranos con un decálogo que plantea una agenda para ese sector. Entre las propuestas figura la nivelación salarial para veteranos, el pago de sentencias judiciales pendientes, su inclusión como población de especial protección en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y la creación de una ley de seguridad y defensa nacional.

Asimismo, el documento impulsa mecanismos de participación política, incluyendo la posibilidad de crear un movimiento propio o integrarse a Defensores de la Patria con miras a las elecciones territoriales de 2027, entre otros aspectos.