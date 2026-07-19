Pacto Histórico se declaró oficialmente en oposición al gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella

El Pacto Histórico oficializó, a un día de la posesión del nuevo Congreso de la República, que se declara como un partido de oposición al gobierno entrante del presidente electo Abelardo De La Espriella.

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A través de un comunicado a la opinión pública, el partido se declaró en oposición y resaltó que los principales asuntos relacionados con la actividad legislativa se definirán de manera “unitaria, democrática, transparente y pública”, entre ellos la elección este lunes de las mesas directivas.

“Desde el Congreso de la República ejerceremos una oposición democrática, firme, responsable y alternativa, con iniciativa para realizar un riguroso control al Gobierno, presentar propuestas y contribuir a la construcción de las mayorías que Colombia necesita para hacer realidad un proyecto democrático de transformaciones”, informó la colectividad.

Aseguraron que actuarán con “unidad, transparencia y coherencia, defendiendo el legado progresista del presidente Gustavo Petro, sus derechos y garantías políticas, así como las reformas sociales impulsadas durante su gobierno”.

Insistieron que se mantendrán “junto al pueblo”, con el ánimo de defender los derechos a la participación, la organización, la movilización y la protesta social", un tema que han enmarcado desde que se conocieron los resultados oficiales de las elecciones, para convocar al pueblo a las calles.

“Nuestras actuaciones serán siempre públicas, colectivas y orientadas por el interés general, el mandato popular y la consolidación del Pacto Histórico como la principal alternativa de gobierno para Colombia”, señalaron.

Sobre la elección de las mesas directivas, donde está actualmente la la puja entre Honorio Henríquez, del Centro Democrático, y Alfredo Deluque, del partido de La U, la colectividad insistió que allí se deben garantizar “plenamente los derechos de la oposición, el pluralismo y el libre ejercicio de la deliberación pública, sin tolerar ninguna forma de persecución”.

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El Pacto Histórico insistió en el papel que debe jugar el Congreso de la República “como una rama del poder público independiente” y llamó a “ejercer con autonomía sus funciones constitucionales”.

Fueron claros en que el reglamento de la colectividad es de “obligatorio cumplimiento” para sus integrantes y aseguró que las decisiones se adoptarán conforme a estos instrumentos.

“En coherencia con los principios de transparencia y representación democrática, las y los congresistas del Pacto Histórico harán público el sentido de su voto en las decisiones definidas por la bancada, reafirmando su compromiso con el mandato popular y la rendición de cuentas ante el pueblo”, señaló la colectividad.