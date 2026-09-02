Ministro Rodrigo Lara le respondió al gobernador de Nariño, quien defendió la Paz Total: “Autoridades locales no pueden contemporizar con el crimen”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, le respondió con vehemencia al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, cercano al Pacto Histórico, quien defendió la Paz Total.

“La paz total no ha sido nada distinto a una maniobra para maniatar a la fuerza pública y legalizar el control del crimen sobre los territorios y los ciudadanos”, escribió Lara en sus redes sociales.

Y a renglón seguido reiteró que el deber de un gobierno es liberar a los territorios y proteger a los compatriotas de la tiranía del narcoterrorismo.

“Las autoridades locales, y más aquellas que representan al presidente en materia de orden público, no pueden compaginar ni contemporizar con el crimen”.

Y remató: “Como bien lo dijo ayer el Presidente Abelardo De La Espriella ‘no vamos a permitir que mandatarios seccionales y locales terminen aliados con estos bandidos, porque los vamos a hacer pagar también’”.

El presidente presidió un consejo de seguridad en Cúcuta y llamó la atención de algunos alcaldes que no llegaron a su encuentro donde se tomaron medidas tras el atentado terrorista con una moto bomba, cerca de una estación de policía, que dejó como saldo una persona muerta y varios heridos.

“Cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el Gobierno y aquí se acabó esa asociación criminal”, advirtió el jefe de Estado.

“No vamos a permitir que tampoco mandatarios seccionales y locales terminen aliados con esos bandidos porque los vamos a hacer pagar también”, remató.