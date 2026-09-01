Este martes, 1.º de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio un fuerte discurso en el consejo de seguridad que se llevó a cabo en Cúcuta, Norte de Santander.

La reunión de alto nivel contó con la asistencia de integrantes de la Fuerza Pública, el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, entre otros funcionarios del Gobierno nacional.

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El jefe de Estado elevó el tono señalando que la orden es clara: reforzar las acciones operacionales de la Fuerza Pública contra estructuras criminales que están azotando el departamento de Norte de Santander.

“Aquí nadie se acobarda, los vamos a combatir y vamos a liberar a este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza. Cuando los bandidos están ganando es porque están asimilados con el Gobierno. Y aquí se acabó esa asociación criminal”, expresó el mandatario.

El presidente Abelardo De La Espriella dio un fuerte discurso en el consejo de seguridad de Cúcuta, tras el carro bomba en Los Patios: “Aquí nadie se acobarda y los vamos a combatir”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/HqXRSHfqSS — Revista Semana (@RevistaSemana) September 1, 2026

Agregó: “No vamos a permitir que los mandatarios seccionales y locales terminen aliados con estos bandidos porque los vamos a hacer pagar. Así que con total decisión los vamos a enfrentar con más ganas”.

“Yo estoy firme con este departamento y aquí voy a estar en 15 días revisando cuáles son los avances, porque este no es un Gobierno de discursos y de peroratas, este es un Gobierno de resultados”, puntualizó el jefe de Estado.

De acuerdo con la información de las autoridades, se registró en las últimas horas la explosión de un carro bomba en las calles del municipio de Los Patios, en Norte de Santander, que dejó un fallecido y 11 heridos. Según las primeras versiones, la responsable de ese hecho terrorista sería la guerrilla del ELN y el blanco era la estación de la Policía Nacional.

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, también rechazó ese hecho criminal: “Bomba en Los Patios - Cúcuta. Una persona muerta, 11 heridas, incluyendo a un policía mutilado. El derecho humanitario no se hizo para legitimar objetivos, sino para minimizar daños, especialmente cuando estos son indiscriminados y afectan a personas y bienes civiles. Justicia”.