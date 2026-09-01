Terroristas activaron carro bomba en Los Patios, Norte de Santander: reportan un muerto y once heridos heridos

Un vehículo acondicionado con explosivos detonó frente a la estación de la Policía en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, en la noche de este 31 de agosto. Hasta ahora, las autoridades reportan un fallecido y varios heridos.

En imágenes que se difundieron en redes sociales se registró cómo quedaron las instalaciones de la Fuerza Pública: graves daños y un incendio, además de afectaciones en residencias.

Alerta por tiroteo contra estación de policía en Norte de Santander

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, rechazó el acto terrorista, se solidarizó con las familias de las víctimas y anticipó que en las próximas horas se realizará un consejo de seguridad extraordinario para evaluar nuevas medidas de protección.

“Condenamos con absoluta firmeza el cobarde atentado ocurrido en Los Patios. Lamentamos profundamente la muerte de un civil y acompañamos a su familia, a sus compañeros y a toda la institución. Este acto criminal deja, además, once personas heridas, entre ellas varios uniformados”, comentó el mandatario regional.

Un carro bomba explotó en Los Patios, Santander. Las autoridades buscan a los responsables del ataque. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/eJNqLMzOWC — Revista Semana (@RevistaSemana) September 1, 2026

Por su parte, la Policía Nacional manifestó que adelanta labores de investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación encaminadas a establecer las circunstancias de este acto criminal.

“La Policía Metropolitana de Cúcuta rechaza categóricamente esta acción terrorista y reitera que ha dispuesto todas sus capacidades institucionales para garantizar la seguridad de los habitantes de Los Patios”, detalló la institución.

Así fue el bombardeo de las Fuerzas Militares contra las disidencias de alias Calarcá en el Guaviare

Mientras que la defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó: “Bomba en Los Patios - Cúcuta. Una persona muerta, 11 heridas, incluyendo a un policía mutilado. El derecho humanitario no se hizo para legitimar objetivos, sino para minimizar daños, especialmente cuando estos son indiscriminados y afectan a personas y bienes civiles”.

Por ahora, se desconoce quién puede tener responsabilidades en estos acontecimientos. Sin embargo, las autoridades tienen claro que en la zona delinquen las células urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). También hay movimientos de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.