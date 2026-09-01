Gustavo Puerta está a punto de firmar como nuevo jugador de Nottingham Forest, aunque su primera temporada la cumplirá a préstamo en el Olympiacos de Grecia. Este negocio a tres bandas se hará efectivo en el último día de mercado en Europa.

Oficial: Daniel Muñoz fue presentado en su nuevo equipo y firmó contrato por tres años

Gustavo Puerta firma hasta 2030 con su nuevo club: lo compró y se confirmó dónde jugará

Racing de Santander ya dio el visto bueno para que Puerta pueda viajar a Atenas. Este martes, 1 de septiembre, lo pillaron en el aeropuerto camino a la revisión médica y la firma del contrato.

“En unos minutos, viajará con destino a Atenas el colombiano Gustavo Puerta (23) saliendo desde Bilbao. Cruzan ya documentación para su transferencia al Nottingham Forest y su firma con Olympiacos”, apuntó el periodista Felipe Sierra.

En la foto se evidencia al volante vallecaucano esperando en sala para el abordaje del avión que lo llevará hasta Grecia. Aunque esta transferencia ha generado polémica entre los hinchas de la Selección Colombia que esperaban un destino más atractivo para Puerta, la decisión ya está confirmada entre todas las partes.

En incógnita la cifra final

Lo único que falta es que Racing de Santander y Nottingham Forest emitan el comunicado oficial sobre el futuro de Gustavo Puerta. En dicho documento no solo se despejarán las dudas sobre la duración del préstamo en Olympiacos, sino la cifra exacta del negocio.

En los medios españoles aseguran que el Grupo Marinakis depositará la cláusula de rescisión que asciende a 16 millones de euros; sin embargo, otras fuentes hablan de un paquete total de 20 millones de euros.

Daniel Muñoz confiesa por qué se fue al Nottingham Forest: reveló las dos razones

Puerta venía siendo titular en los dos primeros partidos de LaLiga y su salida significa un golpe directo al esquema defensivo del técnico José Alberto López. La dirigencia de Racing tiene muy poco tiempo para encontrarle reemplazo al colombiano, quien fue parte fundamental para lograr el ascenso a la máxima categoría.

El mediocampista vallecaucano fue la figura revelación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, otro factor que prometía un destino mucho más interesante para su futuro inmediato. Pero las ofertas que esperaba no llegaron y le tocó elegir la opción del Nottingham Forest.

Gustavo Puerta reacciona a la derrota de Colombia contra Suiza en Vancouver. Foto: Getty Images

Benfica se quedó con las ganas

El otro club que insistió hasta el final fue Benfica, donde juegan los colombianos Jhon Jáder Durán y Richard Ríos. El problema es que su oferta era inferior a la del Nottingham y, en ese orden de ideas, perdieron la batalla en los escritorios.

Según el periodista Óscar García Mayo, la opción del Benfica le gustaba más a Gustavo Puerta. El colombiano insistió en aceptar su salida a Portugal, pero la dirigencia del Racing de Santander lo convenció de irse a Grecia por la vía del Nottingham Forest.

El consuelo de Puerta es que podrá jugar la primera fase de la Europa League y llega a un equipo que aspira al título de la liga local.