Jugador de Selección Colombia sería buscado por River Plate: lo quieren como fichaje top

River Plate pone su mirada en un jugador de la Selección Colombia, que estuvo en el Mundial 2026. La prensa en Argentina reporta que el interés es real, firme y, de concretarse, sería un fichaje top.

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Se trata de Willer Ditta, defensor central de 29 años que juega en Cruz Azul de México, y por el que River Plate estaría dispuesto a negociar. De hecho, el futbolista ya tiene pasado en el fútbol argentino, cuando jugó para Newell’s.

Hugo Balassone y César Luis Merlo, periodistas cercanos a la información en cada mercado de fichajes, fueron quienes entregaron los primeros detalles: “River va por Willer Ditta”.

¿Willer Ditta podría ser el reemplazo de Lucas Martínez Quarta? Ambos son defensores, son derechos, pero Martínez Quarta ha sido muy criticado por sus recientes actuaciones como titular en River Plate. Incluso, desperdició un penal en los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe.

Ditta, por su parte, tiene un valor en el mercado cercano a los 5,5 millones de euros. Así lo reporta Transfermarkt y, como el colombiano ostenta contrato con Cruz Azul hasta junio de 2028, River debería pagar un alto valor por el traspaso definitivo.

Vendrían horas clave y lo cierto es que el interés de River Plate en un defensor central empezó a tomar bastante fuerza. Se da en medio de días complicados, en los cuales los hinchas exigen resultados.

Aún se desconoce quién va a ser el nuevo técnico del elenco millonario, en reemplazo de Eduardo Coudet. Este último dejó su cargo luego de perder la llave de octavos de Sudamericana contra Santa Fe en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Más sobre River Plate: un triunfo ante Banfield que da respiro

En el primer partido tras la renuncia del DT Eduardo Coudet, River Plate volvió a la victoria al imponerse por 3-2 como visitante a Banfield, el pasado domingo 30 de agosto, en la séptima fecha del torneo Clausura de Argentina.

Con la victoria, la segunda del semestre en el torneo, el popular club de Buenos Aires se alejó del fondo del Grupo B. Tiene siete puntos en otros tantos partidos.

Ahora dirigido por el interino Leonardo Ponzio, el Millonario dominó con claridad desde el comienzo y se puso en ventaja con una gran definición de Sebastián Driussi (31′).

¡¡GOLAZO TOTAL DE RIVER!! Ángel Correa metió una asistencia TOP y Sebastián Driussi definió con un volea infernal para marcar el 1-0 del equipo de Leo Ponzio ante Banfield.



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Aumentó poco después con el primer gol en River del mediocampista Thiago Almada (41′, de penal).

Recién llegado desde el Atlético de Madrid, el campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 costó 20 millones de euros y es el traspaso más caro en la historia del fútbol argentino.

“Arrancamos bien, en el segundo tiempo nos apagamos un poco. Pero es importante que ganamos y volvimos a sumar de a tres, necesitábamos una alegría para la gente y para el grupo. Creo que en otros partidos no tuvimos la suerte de nuestro lado. Nos estamos conociendo cada vez más”, dijo Almada.

*Con información de AFP