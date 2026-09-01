Millonarios definió una nueva dirección técnica tras la salida de Fabián Bustos: es oficial

Revuelo total en Millonarios tras la inesperada decisión de no contar más con el entrenador Fabián Bustos, quien llegó por la puerta grande en febrero pasado, tras el incendio que dejó Hernán Torres y durísimas eliminaciones y fracasos de por medio, tanto en el fútbol colombiano como a nivel internacional en la Conmebol.

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Siete meses como DT del Embajador y su comienzo permitió la ilusión tras los partidos con Atlético Nacional y esa eliminación que consumó en la fase previa de la Copa Sudamericana. A medida que avanzaban los meses, su poder se fue diluyendo y ahora, aunque su avance es algo discreto en ese inicio de campaña, su salida tomó por sorpresa a más de uno en la prensa deportiva nacional y en la propia hinchada.

Y es que la decisión sorprende mucho más al ver el calendario de Millonarios y encontrar un clásico capitalino ante Santa Fe en pocas horas en el estadio El Campín, por fecha 16 adelantada de la Liga Betplay. La determinación deja muchos vacíos de por medio, aunque se cree que renunció. Fabián Bustos comienza a mirar otros rumbos para su carrera, mientras que el Embajador busca DT.

Millonarios anuncia técnico interino

Luego del anuncio oficial de Millonarios sobre Bustos, se confirmó cuál es el técnico interino, que por ahora asumirá la dirección para el clásico ante Santa Fe y posiblemente el duelo con Deportivo Pereira, en El Campín de Bogotá, el próximo 6 de septiembre. Se cree que el club avanza para firmar a Alberto Gamero como DT en propiedad. ‘Cabezón’ Rodríguez asume de manera interina.

“Millonarios FC informa que para el clásico contra Santa Fe, el equipo será dirigido de manera interina por los profesores Omar Rodríguez y Gean Carlos Espinoza”, dice el comunicado de Millonarios.

Omar Rodríguez asume de manera interina en Millonarios Foto: Millonarios

Razones que forzaron la salida de Bustos

Según el periodista Antonio Casale en ESPN, muy cercano a la casa azul, hay una serie de razones que llevaron a la destitución de Fabián Bustos del cuadro embajador de forma sorpresiva. Algunas discusiones con la dirección deportiva, que está a cargo de Ariel Michaloutsos, con la gerencia de por medio; más el proceso de venta en el que está el club, podrían forzar esta durísima decisión.

Otras razones rondan por la posibilidad para que el mencionado Alberto Gamero regrese a la dirección técnica. Pero, en definitiva, lo que llenó el vaso fue su sistema de juego, que estaba alejando a Fabián Bustos de los hinchas y poco convencía.