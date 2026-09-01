Aviso del Real Madrid para Gustavo Puerta: notificación oficial que lo deja pensando en pleno cierre del mercado

Gustavo Puerta cambia de planes en este comienzo de temporada y seguirá su carrera en el Olympiacos de Grecia. El gigante de Grecia recibe al volante colombiano en condición de préstamo tras la transferencia del Nottingham Forest, que hace parte del mismo grupo empresarial de Evangelos Marinakis.

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Este negocio a tres bandas se hizo efectivo en el último día de mercado de pases en Europa, dejando la disciplina del Racing de Santander, que fue su vitrina en la segunda división para poder unirse a la Selección Colombia y ser la gran revelación en el Mundial 2026.

En medio de la negociación de Puerta con el Olympiacos, se conoció otra transferencia en el cierre del mercado que involucra al Real Madrid con el recién ascendido Racing de Santander.

Uno de los socios de Gustavo Puerta en la titular, el joven español Sergio Martínez, firmó el contrato de sus sueños con la ‘Casa Blanca’, que pagó su cláusula de rescisión, apenas a sus 19 años de edad.

“El club madrileño (Real Madrid) se compromete al pago, en una sola entrega, de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al Real Racing Club con el jugador”, informó el Racing en un comunicado.

Sergio Martínez contra el Villarreal Foto: NurPhoto via Getty Images

El club cántabro no precisa el monto de la cláusula, pero en diferentes informes de la prensa española, ascendería a unos 3 millones de euros (3,4 millones de dólares). No es un fichaje ajeno a Puerta, pues Sergio Martínez venía siendo su compañero de tándem en este comienzo de temporada en LaLiga.

Real Madrid fichó a socio de Puerta

Golpe bajo para el considerado mejor jugador de la Selección Colombia en el Mundial 2026, que se creía tenía un buen mercado de pases y aunque los rumores no faltaron, fue el Nottingham Forest y el grupo empresarial griego, que lo controla, el que transfirió el dinero por el volante colombiano.

Gustavo Puerta no seguirá en Racing de Santander. Firma en Inglaterra y se va a Grecia Foto: Getty Images

En los dos primeros partidos de LaLiga, Racing de Santander formó en el tándem del mediocampo con Gustavo Puerta y Sergio Martínez. El juvenil español marcó contra el Villarreal en el 2-2 del debut.

Se creía que el candidato a dar un salto de tal magnitud sería su compañero colombiano, aunque se espera que el joven centrocampista español juegue en el equipo filial del Real Madrid con algunas apariciones puntuales en el primer equipo.

Sergio Martínez, con opciones de estar en el primer equipo

Martínez se convierte en el último fichaje de un Real Madrid que se ha movido bastante en este mercado de pases con la llegada de jugadores como Marc Cucurella, el joven Yan Diomande o el centrocampista Bernardo Silva, entre otros.

Lista de jugadores que fichó el Real Madrid Foto: X

Por otra parte, el Real Madrid ha podido empezar de gran manera la nueva temporada con tres victorias en tres partidos en LaLiga, que le han colocado provisionalmente al frente de la clasificación del campeonato español.