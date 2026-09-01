“Te amaré toda la vida”: Mujer que se “casó” con TransMilenio sorprendió con tatuaje dedicado al articulado

Yeline Lizbeth Patiño, conocida en redes sociales como “Yeliths de Milenio 60”, volvió a captar la atención digital tras revelar un tatuaje en su piel en homenaje a la ruta A/F60 del sistema TransMilenio, servicio con el que sostiene un vínculo afectivo simbólico desde 2025.

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A través de un video publicado en su cuenta personal de TikTok, la joven bogotana mostró el nuevo diseño ubicado en uno de los costados de su torso.

La pieza artística muestra en primer plano la parte frontal de un bus articulado marcado con la leyenda “F60 Portal Américas”, acompañado de fondo por el trazado arquitectónico de la Catedral Primada de Bogotá.

El video estuvo acompañado por la frase “Tatuaje, te amaré toda la vida”, con la que la creadora de contenido reiteró el afecto que profesa hacia este trayecto del sistema masivo de transporte.

La publicación generó de inmediato cientos de interacciones y comentarios en redes, donde los usuarios se debatieron entre el asombro y el humor frente a la particularidad del gesto.

Hasta la fecha, no se han hecho públicos detalles técnicos sobre la realización del tatuaje, tales como el costo de la sesión, el estudio o artista responsable, o el tiempo total de elaboración.

Mujer que celebró boda simbólica con ruta de TransMilenio se hizo un tatuaje en homenaje al servicio A/F60 Foto: Tomado de redes sociales

La historia de Yeline Patiño comenzó a ganar visibilidad masiva durante el año 2025, cuando se difundieron videos de una ceremonia de matrimonio simbólico celebrada en la vía pública de Bogotá.

En aquella ocasión, la joven declaró públicamente su afinidad emocional hacia la ruta A/F60, un servicio oficial del sistema TransMilenio que conecta la estación Calle 76–San Felipe con el Portal Américas, en el suroccidente de la capital.

Según declaraciones concedidas por la misma protagonista a medios de comunicación, su vínculo no está atado a un vehículo biarticulado con una placa específica, sino a la totalidad de la flota que opera bajo dicha nomenclatura. De acuerdo con sus palabras, cualquier bus que lleve la tabla indicadora del servicio representa la misma carga afectiva.

En octubre de 2025, Patiño celebró lo que denominó sus “bodas de papel” o primer aniversario. En dicha oportunidad, según documentó la prensa nacional, realizó una renovación de votos que incluyó un recorrido a bordo del servicio entre las estaciones Banderas y Calle 45, así como un acto simbólico en las inmediaciones de la estación Mandalay.

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Más allá del fenómeno mediático y viral generado en redes sociales, la ruta A/F60 constituye uno de los ejes de movilidad más transitados del sistema TransMilenio, conectando sectores estratégicos del centro-norte de la ciudad con la localidad de Kennedy.

En sentido norte-sur opera bajo la denominación F60 hacia el Portal Américas, mientras que en sentido contrario se identifica como A60 con destino a la Calle 76.

Ahora, bajo el nombre “Yeliths de Milenio 60” en TikTok, volvió a reabrir el debate con un mensaje llamativo: el F60 ya no está presente solo en sus trayectos o celebraciones simbólicas, sino también en su piel.