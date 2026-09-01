Rossy Lemos reveló si renunció a Noticias RCN tras el terremoto y publicó emotivos recuerdos

Rossy Lemos aclaró las dudas sobre su ausencia en Noticias RCN y confirmó cuál fue la razón por la que estuvo alejada temporalmente de las emisiones. La periodista publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram, luego de que varios de sus seguidores le preguntaran si había renunciado a su trabajo tras el terremoto que afectó al país el pasado 10 de agosto.

Rossy Lemos, nuevamente en el hospital: la presentadora preocupó con recaída en su salud

La comunicadora explicó que inicialmente había evitado referirse al tema, pero decidió hacerlo debido a la cantidad de preguntas que recibió en redes sociales. “Yo venía haciéndome la loca con el tema, pero en vista de que son tantas preguntas relacionadas, les debo una respuesta”, expresó al inicio de su publicación.

Rossy se encontraba en Cali cuando ocurrió la emergencia, pues había viajado a la ciudad para presentar, como lo ha hecho durante varios años, el Festival Petronio Álvarez. Sin embargo, ante la magnitud de la situación, Noticias RCN la activó para informar desde allí sobre lo que estaba sucediendo.

La situación cambió por completo cuando comenzaron a llegarle imágenes de Quibdó, su ciudad natal, incluyendo registros de los daños que había sufrido su propia vivienda. “Aunque mi cuerpo seguía en Cali, mi cabeza ya estaba acá”, confesó la periodista, dejando en evidencia la preocupación que sentía por sus familiares y por las comunidades afectadas en Chocó.

Rossy Lemos, presentadora de Quibdó, rompió en llanto al hablar del Chocó en vivo. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @rastreandofamosos - @rossylemos

Poco después viajó a Quibdó con la intención de reportar la emergencia, pero su papel comenzó a ir más allá del ejercicio periodístico. A través de sus redes sociales empezó a recibir mensajes de familias que necesitaban ayuda, personas interesadas en realizar donaciones y empresas que buscaban la manera de llegar hasta los damnificados.

“Entendí que durante esos días necesitaba hacer algo más que contar la historia. Más que periodista, yo soy chocoana”, afirmó Rossy Lemos, quien decidió concentrarse durante varias semanas en coordinar ayudas, identificar a los afectados y visibilizar las necesidades de las comunidades.

Rossy Lemos, desde el hospital, preocupó con inesperada noticia sobre la salud de su papá tras el terremoto: “Bastante mal”

Fue entonces cuando surgieron las especulaciones sobre una posible renuncia a Noticias RCN. Sin embargo, la propia presentadora dejó claro que nunca tuvo que abandonar su empleo para dedicarse a la labor social. Por el contrario, aseguró que recibió el respaldo total del canal.

“Me dieron el espacio para alejarme por unos días de las emisiones y dedicarme a coordinar ayudas, recorrer barrios y visibilizar casos”, explicó emocionada.

Además, reveló que el equipo de Mañana Express creó una sección llamada Rossy Informa y Ayuda, con el objetivo de amplificar desde la televisión los casos que ella estaba compartiendo en sus plataformas digitales.

Uno de los gestos que más la conmovió fue conocer que Noticias RCN decidió asumir la reconstrucción de su casa en Quibdó, afectada tras el terremoto. La periodista también destacó el acompañamiento que recibió cuando su padre y posteriormente ella enfrentaron problemas de salud.

Finalmente, Rossy confirmó que regresará a su rutina habitual frente a las cámaras. “Sí nos volvemos a ver en las mañanas, porque regreso oficialmente a mi rutina”, aseguró, dejando claro que su ausencia no se debió a una renuncia, sino a una pausa respaldada por el canal para acompañar a su gente en uno de los momentos más difíciles para Chocó.