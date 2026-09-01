¿Invocó un espíritu? Westcol entró en pánico tras jugar la tabla ouija y todo quedó grabado

Westcol, uno de los streamers colombianos más reconocidos y seguidos en las redes sociales, volvió a convertirse en tema de conversación entre sus millones de fanáticos. En esta oportunidad, el creador de contenido vivió un susto mientras acampaba con varios amigos en medio de un bosque.

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El creador de contenido decidió realizar una transmisión en vivo desde el lugar. En medio de la noche, la conversación comenzó a girar alrededor de experiencias paranormales y temas relacionados con espíritus. La situación tomó un rumbo aún más inquietante cuando uno de los presentes decidió jugar con una tabla ouija.

Durante la transmisión, Westcol recordó una experiencia personal que, según contó, vivió tiempo atrás. El influenciador aseguró que una expareja le habría hecho brujería y que, debido a esa situación, buscó la ayuda de un sacerdote.

Westcol es un famoso ‘streamer’ colombiano. Foto: Redes sociales

La noche se volvió mucho más tensa cuando comenzaron a escuchar ruidos en los alrededores. Uno de los sonidos, aparentemente provocado por una botella, llamó su atención, pero al revisar la zona no lograron encontrar con claridad qué lo había ocasionado.

Ante el temor de que pudiera haber personas cerca del campamento, Westcol decidió enviar su ubicación a integrantes de su equipo de trabajo y a su novia Luisa Castro.

El streamer no ocultó su preocupación y responsabilizó a su amigo por haber comenzado a jugar con la ouija. “¿Y si es por ponernos a chimbear con esa ouija? Cierre sesión, que usted fue el que abrió esa mierda, por si las moscas”, le dijo visiblemente asustado.

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La situación empeoró después de que su amigo aparentemente terminara la sesión. De acuerdo con lo que mostraron durante la transmisión, un nuevo hecho los sorprendió y provocó gritos entre los presentes.

Westcol se molestó con su compañero, pensando inicialmente que estaba intentando asustarlos, aunque este negó haber provocado lo ocurrido o haber hecho algo para generar la reacción.

El grupo decidió terminar la transmisión y abandonar el lugar. Más tarde, Westcol volvió a pronunciarse a través de sus historias de Instagram y reconoció que el susto había sido considerable.

El creador de contenido aseguró que revisaría nuevamente la transmisión para determinar qué ocurrió en realidad y si el miedo provocado por la conversación sobre temas paranormales influyó en la manera en que interpretaron los ruidos.