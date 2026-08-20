Westcol salió en defensa de Abelardo De La Espriella: “Llegó con ayudas”

La visita de Abelardo De La Espriella a Buenaventura, en medio de la emergencia provocada por el terremoto que afectó a Colombia, continúa generando comentarios en redes sociales.

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En esta ocasión, Westcol decidió pronunciarse sobre la controversia y salió en defensa del mandatario frente a quienes cuestionaron la entrega de balones durante su recorrido por el municipio.

Las imágenes del presidente repartiendo implementos deportivos desde un vehículo rápidamente se hicieron virales. Los balones, además, tenían el logo de Defensores de la Patria, movimiento político que respaldó su candidatura, situación que aumentó los comentarios en medio del contexto de emergencia.

Presidente de Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Durante una de sus transmisiones en vivo, Westcol pidió mirar más allá de las imágenes que circularon en redes. “Él no llegó con balones y ya”, afirmó el creador de contenido, antes de mencionar otros elementos que, según explicó, hicieron parte de la ayuda enviada a la región.

“Llegó con balones, llegó con suministros, llegó con ayudas, llegó con kits médicos, llegó como con 30 toneladas de ayuda”, sostuvo Westcol durante el streaming.

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La información oficial también señala que la visita tuvo otros componentes relacionados con la atención de la emergencia. De acuerdo con Presidencia, a Buenaventura fueron enviados más de 260 kilos de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, además de profesionales de la salud, carpas y 24 camas para fortalecer la atención hospitalaria.

Westcol consideró que estos aspectos quedaron en segundo plano frente a la polémica por los balones. “Lo único que hizo fue ir a entregar balones y eso es lo primero que ve la gente, pero la gente de Buenaventura sabe que él no llegó solo con balones”, manifestó.

Sin embargo, las críticas también surgieron desde habitantes de la zona, quienes señalaron que las necesidades generadas por el terremoto eran diferentes. En uno de los videos que circuló en redes sociales, un ciudadano expresó: “Lo que necesitamos es techo, necesitamos ayuda normal, no balones”.

La controversia, de esta manera, terminó enfrentando dos lecturas sobre la visita presidencial. Por un lado, quienes cuestionaron la entrega de implementos deportivos durante una emergencia; y por otro, quienes consideran que ese momento no representa la totalidad de las ayudas destinadas a Buenaventura.

Westcol se sumó a esta última posición y defendió la necesidad de conocer el contexto completo antes de juzgar la actuación del mandatario.