Nana Calistar: horóscopo de hoy 20 de agosto y sus predicciones para cada signo

Este jueves 20 de agosto llega con nuevas predicciones de Nana Calistar para los 12 signos del zodiaco. Sus mensajes abordan diferentes aspectos de la vida cotidiana, entre ellos el amor, el trabajo, las finanzas y las decisiones que podrían marcar el rumbo de los próximos días.

Las recomendaciones de la astróloga también incluyen algunas advertencias para quienes deberán prestar mayor atención a sus relaciones y a las oportunidades que se presenten.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“Algo en ti comienza a cambiar. Poco a poco sales de esa temporada en la que sientes que cualquier cosa te descompone. Eso sí, debes cuidar tu corazón, observa bien a quién le entregas tu confianza”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“La energía del amor comienza a moverse de una manera inesperada. Solo recuerda que quien quiera formar parte de tu vida, deberá conocerte por completo”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“Cuida más lo que prometes, que luego no puedes cumplir con tu palabra. Estos días tu carácter andará medio explosivo, así que respira y piensa antes de hablar. Es momento de reflexionar qué es lo que quieres en tu vida”.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“Estos días andarás con una necesidad muy fuerte de cambiar de rutina. Un viaje corto o una salida podría ayudarte a recuperar esa tranquilidad que tanto estás buscando”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“Este día te llega una noticia relacionada con algún integrante de la familia o un círculo cercano. En temas del amor, se marcan sorpresas donde menos te lo esperas. También se marca el regreso de alguien del pasado, de ti depende si lo dejas entrar de nuevo”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“Necesitas aprender a soltar. El presente merece más atención que lo que ya fue y lo que todavía no sucede. Aguas con la confianza en el trabajo, que hay conversaciones entre “amigos” que podrían llegar a oídos que no deberían".

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“Deja de invertir tiempo, dinero y energía en cosas que no te dejan nada. Pregúntate hacia dónde vas y qué estás haciendo para llegar allí. Se marcan cambios muy importantes en algo que llevabas tiempo sospechando”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“Necesitas cuidar tus palabras con la familia, ya que alguien podría sentirse atacado. En el amor, recuerda que las personas que se fueron ya cumplieron un ciclo en tu vida”.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“Deja de considerar un fracaso lo que no funcionó. Hay situaciones que cumplieron su ciclo y llegaron hasta donde tenían que llegar. Necesitas cuestionarte qué estás haciendo con tu tiempo y poner en una balanza el trabajo, dinero, familia, relaciones y tus propios deseos”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“Entras en una etapa en la que muchas cosas se mueven al mismo tiempo. No te preocupes. La mayoría de estos cambios son necesarios. También se aproximan decisiones importantes que modificarán el tu rumbo en los próximos meses”.

Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Este día andarás con el corazón muy inquieto. Es posible que una amistad comience a desarrollar cierto interés hacia ti. En temas del amor, se marcan días que pondrán a prueba tus celos y confianza”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“Las oportunidades comienzan a moverse a tu favor, así que ponte abusado. Necesitas desprenderte de situaciones que ya cumplieron su ciclo. Aguas con los chismes entre amistades”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.