Alina Lozano expuso a su nuevo pretendiente y se mostró emocionada: “Invítame a lo que quieras”

La vida sentimental de Alina Lozano nuevamente es tema de conversación en redes sociales, pues sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que aparece junto a un hombre que, según contó, estaría intentando conquistarla. El particular encuentro ocurrió en un lugar que ella frecuenta cerca de su vivienda y terminó despertando la curiosidad de sus fanáticos.

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En la publicación, explicó que suele visitar una panadería y que allí ha notado el interés de uno de los hombres que trabaja en el establecimiento. Aseguró que él ha estado coqueteándole y buscando la manera de acercarse a ella.

La actriz decidió entonces mostrarlo ante sus seguidores y, lejos de ocultar que también le resulta atractivo, dejó abierta la posibilidad de aceptar una invitación.

Durante el video, Alina se mostró divertida y emocionada con la situación. Incluso, después de conocer la intención del hombre, le hizo una particular propuesta: “Invítame a lo que quieras”.

La escena rápidamente llamó la atención de quienes siguen a la actriz, pues no solo permitió conocer a quien sería su nuevo pretendiente, sino que mostró una faceta más abierta de Alina frente a la posibilidad de volver a salir con alguien.

En la descripción de la publicación, además, decidió poner la decisión en manos de sus seguidores y les preguntó si debería aceptar la invitación. La respuesta no tardó en llegar. Entre los comentarios aparecieron numerosos mensajes en los que sus fanáticos la animaron a darse la oportunidad de conocer al hombre y disfrutar una salida.

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El momento ocurre después de una etapa sentimental bastante mediática para Lozano. La actriz terminó su relación y matrimonio con Jim Velásquez, vínculo que durante años generó comentarios debido a la diferencia de edad entre ambos, de más de 30 años.

La actriz también ha señalado anteriormente que actualmente no mantienen contacto y que no existirían planes de una reconciliación.

Por ahora, Lozano no ha confirmado que exista una nueva relación sentimental. Sin embargo, su encuentro con el hombre de la panadería despertó la ilusión de sus seguidores, quienes ya le recomiendan aceptar la invitación y darse la oportunidad de conocerlo mejor.