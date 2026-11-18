La tensión que marcó la quinta edición de ‘Stream Fighters’ continúa generando reacciones en redes sociales, esta vez por la controversia que tiene como protagonista al creador de contenido y cantante Herrera.

Su decisión de abandonar inesperadamente el combate que tenía programado contra JH de la Cruz no solo ha desatado múltiples opiniones entre los seguidores del evento, sino que escaló a delicado anuncio que hizo Westcol sobre acciones legales.

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De acuerdo con el famoso streamer, las consecuencias que asumiría Herrera se relacionan con su participación en las actividades previas a la pelea, como el pesaje y los cara a cara promocionales, sin cumplir al final con el enfrentamiento.

“Yo no me voy a meter en eso. Que los abogados se encarguen de eso”, afirmó Westcol durante una transmisión en Kick al ser cuestionado sobre el tema. Además, señaló que Herrera había recibido dinero por confirmar su asistencia al evento ya que, según su versión, el contrato que firman los participantes lo establece, así como indica que deben subir al ring.

Por esta razón, el streamer reiteró que la situación quedó en manos del equipo jurídico de la organización, que será el encargado de determinar las acciones que considere pertinentes de acuerdo con lo establecido en el contrato firmado por el participante.

“Él firmó un contrato y recibió un dinero donde en el contrato estaba bajo escrito que él tenía que pelear obligatoriamente”, afirmó el creador de contenido.

Así reaccionó Herrera tras el anuncio de Westcol

En medio del revuelo que ha provocado esta situación, Herrera decidió romper el silencio cuestionando la organización del evento y recordando la ola de críticas y comentarios negativos que recibió Westcol tras el fallecimiento de Komanche.

Su pronunciamiento lo hizo a través de una transmisión en vivo en TikTok, donde sorpresivamente apareció junto a JH de la Cruz, su rival en ‘Stream Fighters 5′. Allí confirmó que recibió el pago acordado pese a no haber disputado el combate y obtuvo varios beneficios. “Salí con plata, expuse toda mi música, salí sin un rasguño en la cara y no le di gusto a ese cachetón, ¿quién perdió?”, dijo.

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En su defensa, Herrera explicó que uno de los motivos que lo llevó a desistir de su participación en el combate fue la controversia que rodeó a Westcol tras la muerte de Komanche y por la cual el streamer se ha pronunciado en varias ocasiones, rechazando los señalamientos en su contra y asegurando que no existen pruebas que lo vinculen con la presunta responsabilidad que se le atribuye en lo sucedido.

Por último, le recomendó hacer bien el proceso legal en su contra, pues según su versión, mientras que todos los participantes tenían una entrada de 30 segundos, él ofreció un concierto durante su aparición en el escenario del Coliseo MedPlus.