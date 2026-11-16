Aunque la tragedia que afectó a Kbeto Zuleta ha generado angustia entre sus seguidores, en las últimas horas el equipo de comunicaciones del artista se pronunció para aclarar una situación que lo involucra y que ha captado la atención de varios usuarios a través de las redes sociales.

El anuncio se hizo a través de la cuenta oficial de Instagram del hijo del reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta, donde además revelaron algunos detalles sobre su estado de salud actual.

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En la publicación, el equipo de Kbeto Zuleta busca captar la atención de sus seguidores incluyendo emojis de alarma, acompañados de la frase “información importante”, con la que anticipa un mensaje que consideran necesario dar a conocer.

Posteriormente, desmienten la difusión de una supuesta imagen de Kbeto durante su proceso de recuperación. “Desde su equipo de comunicaciones aclaramos que no hemos compartido ninguna imagen del artista”.

Asimismo, dieron un parte de tranquilidad a quienes han estado al tanto de su evolución, señalando que “Kbeto se encuentra estable y continúa recuperándose en la clínica”.

En medio de este difícil proceso que atraviesa el artista, su equipo destacó que Kbeto Zuleta no está solo y cuenta con el respaldo permanente de sus seres queridos, quienes se han convertido en un apoyo fundamental en este momento.

De igual manera, indicaron que permanece acompañado por un equipo de profesionales de la salud, encargado de brindarle la atención y el seguimiento necesarios.

Anuncio equipo de comunicaciones de Kbeto Zuleta Foto: Instagram @kbetozuleta

Frente a las imágenes difundidas y que calificaron como “falsas”, el equipo del artista pidió respetuosamente “no realizar ni difundir montajes con inteligencia artificial y evitar compartir información no confirmada”.

Por último, afirmaron que Kbeto está al tanto de las numerosas muestras de apoyo, solidaridad y cariño que sus seguidores le han expresado a través de las redes sociales durante este proceso y, por eso, cuando las circunstancias sean las adecuadas, tendrá la oportunidad de responder y agradecer ese respaldo que ha recibido.

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“Kbeto sabe del apoyo y del cariño tan bonito que ha recibido de todos ustedes y en su momento, responderá a cada uno. Gracias de corazón por sus mensajes, su cariño y sus oraciones”, concluyó el equipo del artista.

Otra noticia alentadora tras el siniestro vial que sufrió la agrupación del hijo de Poncho Zuleta en los últimos días fue el regreso a casa de Cayo, quien se desempeña como coordinador del grupo, luego de permanecer varios días hospitalizado mientras recibía atención médica.