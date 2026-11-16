Colombia está a pocas horas de conocer el nombre de su nueva reina. Este lunes 16 de noviembre, Cartagena será el escenario de la velada de elección y coronación del Concurso Nacional de Belleza 2026, una de las citas tradicionales que reúne a representantes de diferentes regiones del país.

La ceremonia, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, dará inicio a las 8:00 p. m. y se extenderá aproximadamente hasta las 10:20 p. m. Quienes deseen seguir la transmisión en vivo podrán hacerlo de manera gratuita a través de Señal Colombia.

Sandra Barrios, exesposa de Jessi Uribe, alcanzó importante logro como empresaria y mencionó a sus cuatro hijos: “Estoy nerviosa”

En total son 26 candidatas las que buscarán conquistar al jurado para obtener el título de Señorita Colombia 2026-2027 durante la edición número 72 del certamen.

La conducción de la velada estará a cargo de Carolina Cruz y Andrea Tovar, dos reconocidas exreinas de belleza.

¿Cómo votar por su candidata favorita?

El público tendrá un papel decisivo al convertirse en el quinto jurado de la competencia. Su participación representará el 20 % de la calificación total. Así se puede votar por su candidata favorita.

Ingresar a la plataforma oficial de votación o descargar la aplicación 1ZONE. Registrarse o iniciar sesión con su usuario. Buscar a su candidata favorita y seleccionar la opción ‘Votar’. Selecciona la opción «Votar».

Las votaciones estarán habilitadas hasta las 8:00 p. m. de este lunes 16 de noviembre para, posteriormente, dar inicio a la gala de coronación.