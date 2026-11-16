La Liga BetPlay 2026-II dejó atrás la fase de todos contra todos y ya tiene definidos los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales. Los grupos A y B quedaron establecidos y ahora se tienen horarios confirmados para la primera y la segunda fecha.

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Después de una emocionante fecha 19, se conocieron los últimos clasificados, los clubes eliminados y la distribución de los dos grupos que buscarán un lugar en la gran final del fútbol colombiano.

Atlético Nacional quedó como cabeza de serie en el A y América de Cali en el B. La primera fecha de cuadrangulares tendrá tres partidos un viernes y uno el sábado en la noche.

La Dimayor se movió por la final de la Copa Sudamericana del próximo 21 de noviembre en el Supermetro de Barranquilla entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Ese mismo día jugará Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales ante Once Caldas, finalizado el compromiso entre argentinos y brasileños.

Asimismo, aclaró que hubo comunicación con el Independiente Medellín para trasladar su partido para el viernes, seguramente porque se tendría que jugar casi simultáneamente con el de Once Caldas vs. Nacional y por temas de televisión.

“La programación del encuentro entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, el día viernes 20 de noviembre a las 4:30 p. m. corresponde ante la imposibilidad de programar el encuentro el día sábado, debido a la final de la Conmebol Sudamericana en Barranquilla. La decisión se toma de común acuerdo con el club local”, dice la Dimayor en un comunicado.

Fecha 1 - Liga BetPlay Dimayor

También prefirió disputar partidos de cuadrangulares antes de ese sábado de final para agilizar el tema de las 72 horas entre un compromiso y otro por disposición de la Fifa, y que el calendario no tenga ninguna otra novedad en próximas jornadas:

Grupo A

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe

Fecha: viernes, 20 de noviembre.

Hora: 4:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Fecha: sábado, 21 de noviembre.

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: Palogrande.

Grupo B

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

Fecha: viernes, 20 de noviembre.

Hora: 6:35 p. m.

Estadio: Américo Montanini.

Deportivo Cali vs. Millonarios

Fecha: viernes, 20 de noviembre.

Hora: 8:40 p. m.

Estadio: Deportivo Cali.

Fecha 2 - Liga BetPlay Dimayor

Grupo A

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas

Fecha: miércoles, 25 de noviembre.

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: El Campín.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Fecha: miércoles, 25 de noviembre.

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Grupo B

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

Fecha: martes, 24 de noviembre.

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: El Campín.

América de Cali vs. Deportivo Cali