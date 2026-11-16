“No era un gomelo”: Esteban Santos respondió a quienes lo señalaron de tener privilegios en el Ejército

Esteban Santos volvió a pronunciarse sobre su paso por el Ejército Nacional, una experiencia que vivió hace 14 años y que recientemente generó comentarios y críticas en redes sociales.

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos decidió contar su versión de lo ocurrido mediante un video publicado en TikTok, en el que reconoció que tuvo algunas condiciones diferentes a las de otros soldados, pero defendió su compromiso durante el servicio militar.

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El empresario comenzó haciendo referencia a los señalamientos que ha recibido por su permanencia en las Fuerzas Militares. Según contó, algunos usuarios lo han llamado “soldado de chocolate”, “soldado de porcelana” y “soldado de mentiras”, además de asegurar que recibía comida especial y que dormía en la casa de los generales.

Frente a estas versiones, aclaró que ingresar al Ejército fue una decisión personal y que no respondió a una estrategia política para favorecer la imagen de su padre. También explicó que desde pequeño había tenido cercanía con soldados y policías, por quienes siente admiración.

Uno de los aspectos que confirmó fue que las autoridades militares tuvieron que establecer medidas adicionales de seguridad, debido a su condición de hijo de un presidente. Santos recordó que prestó servicio en Tolemaida y que su presencia representó una situación poco habitual para la institución.

“Yo dentro del Ejército tuve un esquema de seguridad que eran militares activos uniformados que pasaban desapercibidos y que su única finalidad era garantizar que a mí no me pasara nada”, explicó.

También se refirió a los rumores sobre su alimentación. Según relató, después de recibir información sobre un posible envenenamiento, el Ejército decidió que una sola persona se encargara de preparar sus alimentos. Sin embargo, negó que recibiera productos exclusivos o platos diferentes a los de sus compañeros.

“Yo comía exactamente lo mismo, exactamente lo que comían mis compañeros”, aseguró.

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Otro de los señalamientos que quiso aclarar fue que supuestamente dormía en las instalaciones destinadas a los generales. Sobre este punto, indicó que estuvo en diferentes espacios del Fuerte Militar, entre ellos la escuela de lanceros, la escuela de paracaidismo y el batallón de comandos. Explicó que la rotación de estos lugares también obedecía a razones de seguridad.

Santos reconoció que su servicio militar tuvo condiciones especiales, pero aseguró que eso no significó que estuviera exento de las exigencias físicas y los entrenamientos.

“Yo siempre me esforcé para demostrarles a mis compañeros y a mis superiores que yo no era un hijo de papi y mami, que yo no era un gomelo, sino que estaba ahí por convicción y quería prestar mi servicio militar”, afirmó.

Finalmente, planteó una reflexión sobre la participación de personas de diferentes sectores sociales en las Fuerzas Militares y defendió la experiencia que vivió, pese a las circunstancias particulares que la rodearon.