Esteban Santos habló de su paso por el Ejército Nacional y dejó al descubierto cómo sigue presente en su vida

Esteban Santos volvió a hablar de una etapa de su vida que, aunque ocurrió hace varios años, todavía tiene un lugar importante en su historia personal. El hijo del expresidente Juan Manuel Santos recordó su paso por el Ejército Nacional y explicó qué lo llevó a prestar servicio militar después de terminar el colegio.

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Santos contó esto en un video que compartió en sus redes sociales, donde también habló brevemente de su vida actual. Esteban contó que tiene 32 años, vive en Bogotá y lleva dos años de matrimonio con Gabriela Tafur, con quien suele mostrar algunos momentos de su relación.

Sin embargo, buena parte de la conversación estuvo relacionada con su vínculo con las Fuerzas Militares. Santos explicó que creció en un entorno cercano a integrantes del Ejército y la Policía, una relación que influyó en la decisión que tomó después de graduarse en el año 2012.

“Apenas me gradué del colegio, en el año 2012, decidí prestar servicio militar en el glorioso y único Ejército Nacional. Yo crecí rodeado de militares y policías, a quienes les tengo un enorme aprecio y gratitud. Yo también quería portar el uniforme, tener esa experiencia, y sin lugar a dudas fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida”, aseguró el empresario, al recordar a las personas que hicieron parte de su entorno durante sus primeros años.

Para Santos, esta experiencia terminó convirtiéndose en un capítulo relevante de su formación. El recuerdo incluso permanece presente en uno de sus proyectos profesionales: Recon 57, una firma de consultoría cuyo nombre está inspirado en los equipos de reconocimiento del Ejército.

Según explicó, este tipo de unidades se encargan de recopilar información estratégica y ubicar objetivos de alto valor. La referencia, por tanto, no es casual y está relacionada directamente con la experiencia que tuvo durante su servicio militar.

Después de cumplir con esa etapa, Santos continuó construyendo su camino profesional y participando en diferentes proyectos. Aunque su apellido lo ha mantenido cerca de la vida pública colombiana, también ha buscado desarrollar actividades alejadas del escenario político.

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En la actualidad, combina su trabajo en consultoría con su vida junto a Gabriela Tafur y su actividad en redes sociales. La pareja se convirtió en una de las más comentadas del entretenimiento nacional luego de su matrimonio, celebrado en el Valle del Cauca.

Con este recuerdo, Santos mostró una faceta menos conocida de su vida y explicó por qué aquella experiencia militar sigue teniendo presencia en su trayectoria. Más que una anécdota del pasado, el servicio que prestó después del colegio aparece hoy vinculado incluso con el nombre de uno de sus proyectos profesionales.