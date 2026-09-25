El vicepresidente José Manuel Restrepo asumió el pasado 24 de septiembre la representación de Colombia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella decidiera no viajar al encuentro internacional. La ausencia del mandatario responde a su promesa de permanecer en el país durante los cuatro años de su gobierno.

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Restrepo intervino durante cerca de 15 minutos ante la Asamblea y presentó el discurso elaborado por el jefe de Estado, en el que quedaron planteadas varias de las prioridades de la administración y los objetivos de la llamada Patria Milagro. La intervención estuvo centrada en temas como el fortalecimiento de la seguridad, la llegada de capital extranjero y las estrategias económicas que el Gobierno pretende implementar para promover el crecimiento y desarrollo de Colombia.

En su intervención también hubo espacio para referirse a la gestión realizada por el Ejecutivo después del terremoto registrado el pasado 10 de agosto. A esto se sumaron reparos frente al funcionamiento y la efectividad de las Naciones Unidas, en medio de un discurso en el que el Gobierno expuso su visión sobre los principales desafíos que enfrenta el país y el papel que espera desempeñar en el escenario internacional.

Tras la intervención del vicepresidente, la atención también se centró en la reacción de Tatiana Céspedes, su esposa, quien no ocultó la emoción que sintió al ver este instante.

Esta fue la foto que subió la esposa del vicepresidente. Foto: Instagram: Tatiana Céspedes

En unas imágenes que publicó Céspedes, se observó lo feliz y conmovida que estaba al hablar con él por teléfono tras la intervención en este escenario internacional. La esposa de Restrepo se mostró emocionada al celebrar este momento de su esposo.

“Muy orgullosa de ti, amor de mi vida. ¿Cómo te sentiste?”, se escucha al inicio. “Ay, amor, te adoro”, agregó.

En la publicación se lee un breve mensaje que le dejó, en el que manifestó lo orgullosa que se sentía de verlo en este espacio.

“Orgullosa de ti, José Manuel Restrepo, y de tu intervención ante la ONU. Que sigas dejando en alto el nombre de nuestro país, con la misma entrega y orgullo que te caracterizan”.